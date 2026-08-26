Así es Rasuwa, la zona de Nepal arrasada por la riada: turismo de montaña y peregrinación al Tíbet

Una violenta riada ha golpeado este miércoles el norte de Nepal, en las proximidades de la frontera con el Tíbet, y ha dejado 95 muertos y más de 600 desaparecidos. Entre las personas cuyo paradero se desconoce hay ciudadanos extranjeros, incluidos al menos dos españoles, según las autoridades nepalíes.

La emergencia ha afectado especialmente al distrito de Rasuwa, una zona montañosa y fronteriza que funciona como punto de tránsito hacia el Tíbet. Por este corredor pasan turistas de montaña y peregrinos que se dirigen hacia China. En concreto, cientos de viajeros se encontraban en la zona antes de continuar su viaje hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar, dos lugares considerados sagrados por hinduistas, budistas y jainistas.

La Junta de Turismo de Nepal ha contabilizado 384 viajeros con los que no se había podido establecer contacto, de los que 291 eran extranjeros. Posteriormente, las autoridades han elevado a 403 el número total de desaparecidos, entre ellos 341 extranjeros. Entre estos últimos figuran dos ciudadanos españoles.

Un terremoto y un deslizamiento

Según las primeras explicaciones ofrecidas por las autoridades nepalíes, el desastre se ha producido después de un terremoto que ha provocado un gran deslizamiento de tierra y ha terminado bloqueando el cauce del río Bhote Koshi. La masa de agua ha irrumpido después en el río desde la zona tibetana y ha avanzado con gran fuerza hacia Nepal.

La riada ha alcanzado especialmente las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa. El agua y el lodo han arrasado viviendas, carreteras, puentes y otras infraestructuras y han afectado también a proyectos hidroeléctricos de la zona. La corriente ha continuado después río abajo y ha provocado daños en otros distritos de Nepal.

En el lado chino, la emergencia también ha afectado al condado de Gyirong, en el Tíbet. La riada ha provocado daños en el puerto fronterizo y ha dejado víctimas y desaparecidos, mientras las autoridades chinas han desplegado equipos para las labores de rescate.

Una peregrinación atrae a miles de personas

La elevada presencia de extranjeros en el balance de desaparecidos está relacionada con el carácter de Rasuwa como corredor hacia el Tíbet. Casi 400 personas que se encontraban en la zona tenían previsto continuar su viaje hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar para participar en el Kailash Mansarovar Yatra, una peregrinación que cada año atrae a miles de personas.

La mayoría de los viajeros extranjeros desaparecidos eran ciudadanos de distintos países asiáticos y occidentales. En el balance difundido por las autoridades nepalíes aparecen, entre otras nacionalidades, 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses, además de los dos españoles.

Las labores de búsqueda y rescate se están desarrollando con dificultades debido a los daños provocados por la riada. Las carreteras y las comunicaciones han quedado afectadas y el mal tiempo ha complicado también el despliegue de helicópteros. El Ejército nepalí y otros equipos de emergencia participan en la búsqueda de las personas desaparecidas.