Las inundaciones en Nepal dejan al menos 22 muertos y 400 desaparecidos

Una violenta riada en el norte de Nepal, en las proximidades de la frontera con la región china del Tíbet, ha dejado hasta el momento un balance trágico de al menos 22 personas fallecidas y cerca de 400 desaparecidas. El desastre natural se originó, según las primeras evaluaciones de las autoridades locales, como consecuencia de un movimiento sísmico que provocó un deslizamiento de tierra masivo, el cual terminó por bloquear temporalmente el cauce del río y desencadenar la posterior inundación.

La emergencia comenzó a gestarse a primera hora de la mañana. El terremoto inicial se registró a las 8:37 hora local (2:52 GMT). Menos de una hora después, hacia las 9:15 (3:30 GMT), una repentina y enorme masa de agua irrumpió en el río Bhote Koshi procedente de la zona tibetana. Esta avalancha hídrica golpeó con especial virulencia las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, todas ellas situadas en el distrito fronterizo de Rasuwa.

La cifra de personas no localizadas es uno de los aspectos más preocupantes de la catástrofe. Los equipos de emergencia tratan de determinar el paradero de los centenares de afectados que permanecen sin contacto, entre los cuales se contabilizan 291 viajeros extranjeros. La región es un importante punto de tránsito tanto para el turismo de montaña como para el comercio terrestre entre Nepal y China, lo que explica la alta presencia de ciudadanos internacionales en el momento del siniestro.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Las imágenes del desastre, que han comenzado a circular a través de distintos medios y redes sociales, dan cuenta de la magnitud de la devastación. En los vídeos captados en el puerto fronterizo de Jilong se observa a decenas de personas huyendo despavoridas mientras la avalancha de agua y lodo avanza inexorablemente. La fuerza del torrente fue tal que arrastró consigo vehículos pesados, incluyendo autobuses estacionados en la zona, levantando a su paso una inmensa polvareda de polvo y escombros.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal's Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can't even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed. horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Por el momento, las infraestructuras de la zona han sufrido daños catastróficos. Mercados locales, carreteras clave para las comunicaciones de la región y diversas obras hidroeléctricas han sido arrasados por la corriente. Los equipos de rescate nepalíes trabajan contrarreloj en condiciones de extrema dificultad, ya que las vías de acceso han quedado cortadas y los pueblos afectados se encuentran sumidos en un denso lodo que complica enormemente las labores de búsqueda y asistencia a los posibles supervivientes.