Los piratas somalíes vuelven a atacar y lo hacen con su botín más impresionante: armas, drones y equipos satelitales

La piratería somalí vuelve a las aguas del océano Índico tras años de relativa calma y lo hace con una presa especialmente sensible: un carguero con material militar turco destinado a la base de Turksom, en Mogadiscio. Según explica Alberto Rojas en El Mundo, el secuestro se produjo el 17 de agosto y ha desencadenado un importante despliegue militar turco en la costa somalí.

Una de las consecuencias de la caída del Estado somalí tras el inicio de la guerra civil en 1991 fue la transformación de parte de sus pescadores en piratas. Con las aguas del país sin protección, flotas europeas, asiáticas y de Oriente Medio explotaron sus recursos pesqueros sin control.

Del colapso a los secuestros

Durante los años 90 se extraían ilegalmente entre 300 y 400 millones de dólares anuales en pescado. Al mismo tiempo, la costa somalí fue utilizada como lugar de vertido de residuos tóxicos y radiactivos por empresas y gobiernos extranjeros.

Los primeros grupos armados que respondieron a esta situación se autodenominaron "Guardia Costera Voluntaria" y, desde su perspectiva, defendían sus medios de vida. El paso hacia los secuestros organizados fue progresivo y estuvo impulsado por el dinero de los rescates.

En las aldeas costeras, donde la renta media era inferior a un dólar diario, los primeros pagos por la liberación de rehenes supusieron importantes ingresos y terminaron convirtiendo el secuestro de barcos en una actividad lucrativa.

El actual repunte se produce después de años de relativa calma tras el gran auge de la piratería de 2010 y 2011, cuando se registraron más de 1.000 ataques y se llegaron a pagar unos 400 millones de dólares en rescates.

Un cargamento militar como nueva presa

El repunte de la piratería en 2026 ha incluido varios secuestros. Rojas señala que cinco barcos comerciales han sido capturados desde abril, cuatro de ellos todavía retenidos con 67 tripulantes a bordo.

Entre las presas destaca el Lutuf, un carguero de bandera camerunesa que transportaba material militar turco hacia Mogadiscio. Su carga incluía armas, drones y equipos satelitales destinados a Turksom, la mayor base militar turca fuera de las fronteras del país. El carguero fue abordado por ocho piratas armados a cuatro millas náuticas de la costa somalí.

Los piratas somalíes han vuelto y esta vez se han llevado la presa más ambiciosa de su historia: el Lutuf, un carguero cargado de drones, armas y equipos satelitales turcos destinados a la mayor base militar de Turquía en África. Si consiguen desembarcarlo, el clan implicado se… pic.twitter.com/XJKPI1NJe1 — Alberto Rojas (@rojas1977) August 25, 2026

El buque había zarpado a finales de julio del puerto turco de Tekirdag, donde se encuentran importantes instalaciones de pruebas y entrega de Baykar, fabricante turco de drones.

El secuestro provocó una respuesta militar de Turquía, principal socio del Gobierno somalí. Según Rojas, Ankara desplegó buques, helicópteros y drones de vigilancia en la zona para intentar recuperar la carga y realizó al menos un ataque aéreo contra posiciones piratas en la costa.

La captura del Lutuf supone una presa diferente de las que habían conseguido hasta entonces los piratas en este nuevo periodo, principalmente graneleros —barco que se dedica al transporte de cargas secas a granel— y pesqueros.

La respuesta de Ankara ha sido inmediata y sin precedentes: buques de guerra, helicópteros y drones espía desplegados frente a las costas somalíes y al menos un ataque aéreo ya ejecutado contra posiciones piratas. Nunca antes Turquía había reaccionado así a un secuestro en el… pic.twitter.com/D6oftiyQ9S — Alberto Rojas (@rojas1977) August 25, 2026

Factores que explican el regreso de los piratas

Rojas identifica tres factores detrás del regreso de la piratería somalí. El primero es económico y político y está relacionado con la reducción de la ayuda estadounidense a Somalia. Estados Unidos proporcionó 476 millones de dólares —unos 410 millones de euros— en 2024, pero la cantidad descendió a 70 millones —unos 60 millones de euros— en 2025 y tres millones —alrededor de dos millones y medio de euros— en los primeros meses de 2026.

Según el periodista, los recortes de la Administración Trump han afectado a programas que contribuían a frenar el reclutamiento de piratas.

El segundo factor es geopolítico. La guerra de Irán ha desviado buques militares y recursos de vigilancia hacia el golfo Pérsico, dejando al Cuerno de África con una menor presencia de vigilancia.

El tercero es económico: en uno de los países más pobres del mundo, los rescates millonarios mantienen el atractivo de una actividad capaz de generar grandes ingresos. A esto se suma la sequía que atraviesa Somalia. Alrededor de seis millones de somalíes sufren inseguridad alimentaria crítica y riesgo de hambruna, un contexto que incrementa la vulnerabilidad económica de la población.

¿Por qué han vuelto los piratas? Tres factores simultáneos: Trump recortó la ayuda a Somalia de 476 millones de dólares en 2024 a apenas 3 millones en 2026. La guerra de Irán ha desviado los buques militares hacia el Golfo Pérsico. Y en uno de los países más pobres del mundo, un… pic.twitter.com/OMEdQJkPkP — Alberto Rojas (@rojas1977) August 25, 2026

Según datos de la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime sobre otros secuestros, los piratas exigieron 10 millones de dólares —unos 8,5 millones de euros— por el Eureka, secuestrado el 2 de mayo, mientras que el pesquero chino Liao Dong Yu 578 fue liberado tras el pago de un rescate de entre 1,2 y 1,5 millones de dólares —alrededor de un millón de euros—.

Además, el pasado 20 de agosto, seis hombres armados abordaron el petrolero Sibu 1, también identificado como Seamull, a 136 millas náuticas al este de Al Mukalla, en Yemen, y lo desviaron hacia Somalia. Su tripulación estaba formada por diez personas: seis indios, un turco, un georgiano y dos guardias de seguridad serbios.

Un método de asalto más sofisticado

Los piratas actuales mantienen métodos similares a los utilizados durante el gran auge de la actividad, aunque han incorporado una estrategia que les permite operar más lejos de la costa. Como explica Rojas, utilizan barcos previamente secuestrados para camuflar sus movimientos.

El Lutuf fue abordado desde el Sward, uno de los cargueros capturados anteriormente. Desde esa embarcación, los piratas lanzan dos o tres lanchas rápidas de madera con motores de alta potencia y se aproximan a sus objetivos de madrugada o al amanecer.

Armados con AK-47 y lanzagranadas RPG, emplean escaleras de gancho para subir al casco y hacerse con el puente de mando. El ataque puede durar menos de 30 minutos.

Los barcos comerciales son objetivos especialmente vulnerables por su escasa velocidad y sus bordas bajas cuando navegan cargados. Aunque algunos cuentan con seguridad privada armada, el Lutuf llevaba guardias armados y no pudo impedir el abordaje, algo que, según Rojas, apunta a un mayor entrenamiento y coordinación de los grupos actuales.

Una vez en tierra, comienza una negociación que puede prolongarse durante meses. Los rescates se sitúan habitualmente, según Rojas, entre uno y cinco millones de dólares.

Una empresa criminal organizada

La actividad cuenta con inversores que financian las operaciones, dirigentes que planifican los ataques, equipos de asalto entrenados y negociadores encargados de gestionar los rescates.

La piratería somalí no es el caos romántico del imaginario popular. Es una industria: inversores que financian las operaciones, equipos de asalto entrenados, negociadores especializados en Londres y contables que reparten los beneficios. Una mafia tan organizada como cualquier… pic.twitter.com/7SRuFmEocm — Alberto Rojas (@rojas1977) August 25, 2026

Frente a este nuevo repunte, la respuesta internacional también se mantiene activa. La Combined Task Force 151, integrada por 47 Estados, entre ellos España, está dedicada a combatir la piratería fuera de las aguas territoriales. El 24 de agosto, el mando pasó de Reino Unido a Corea del Sur después de una campaña en la que el contingente saliente respondió a 25 incidentes en un área de operaciones de más de tres millones de millas cuadradas.

La operación europea Atalanta, cuyo mandato se extiende hasta el 28 de febrero de 2027, mantiene entre sus funciones la protección de buques vulnerables y la represión de la piratería en la región.