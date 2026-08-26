Mueren 14 bebés en un incendio provocado por la explosión de un aire acondicionado en Pakistán

Al menos 14 recién nacidos han muerto este miércoles en un incendio registrado en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad. El fuego se habría originado por la explosión del compresor de un aparato de aire acondicionado.

El director ejecutivo del centro, Imran Sikandar, ha confirmado a EFE el balance de víctimas: "Se ha confirmado la muerte de 14" recién nacidos. Además, ha explicado que un bebé ha sobrevivido después de ser rescatado por un médico.

En el momento del incendio había 15 recién nacidos en la sala, según ha explicado la portavoz del PIMS, Aneeza Jalil, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. La doctora ha confirmado igualmente que "al menos un bebé fue salvado por un médico".

El origen del incendio

El incendio se ha declarado alrededor de las 7:00 horas (2:00 GMT) en el pabellón de ginecología del hospital, según han señalado las autoridades citadas por medios locales. En un primer momento, la cadena paquistaní Geo News había informado de la muerte de quince bebés.

Según ha informado el servicio de emergencias Rescue 112, las llamas comenzaron después de que explotase el compresor de un equipo de aire acondicionado. Los bomberos lograron controlar el fuego.

La administración del distrito de Islamabad ha asegurado que "el incendio fue controlado de inmediato y los niños fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", según recoge Europa Press. Las autoridades han señalado, sin embargo, que los 14 bebés fallecidos "han quedado completamente quemados".

Pruebas de ADN

La policía de Islamabad ha indicado que el incendio alcanzó una gran intensidad y provocó graves quemaduras a los recién nacidos. El estado de los cuerpos hace necesarias pruebas de ADN para poder identificar a las víctimas.

Los familiares de los bebés fallecidos se encuentran en el lugar de la tragedia, según ha informado también la policía.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha trasladado sus condolencias a las familias y ha ordenado investigar lo sucedido. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado, en sus redes sociales.