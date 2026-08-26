¿Por qué se ha producido una riada mortal en Nepal?

La riada que ha dejado al menos 95 muertos y más de 600 desaparecidos en el distrito de Rasuwa, al norte de Katmandú y junto a la frontera con el Tíbet, ha arrastrado carreteras y puentes y mantiene incomunicadas a cientos de personas. Las causas de la tragedia son varias. En concreto, el agua alcanzó Rasuwa alrededor de las nueve de la mañana de la hora local y avanzó desde las proximidades de la frontera por el río Bhote Koshi hasta incorporarse al Trishuli. Los asentamientos de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi han sufrido graves daños.

Las autoridades nepalíes manejan como principal explicación un desprendimiento ocurrido en una zona de alta montaña. Una masa de hielo, nieve y rocas habría caído sobre el río Lhende Khola y bloqueado temporalmente su cauce. Según el Kathmandú Post, el agua se habría acumulado detrás del obstáculo hasta formar una presa natural. Cuando la barrera se rompió o fue desbordada por la presión, el agua descendió de forma repentina por el valle acompañada de barro, rocas y escombros. Este mecanismo explicaría la rapidez y la fuerza de la riada. Por tanto, no se trataría únicamente de un aumento progresivo del nivel del río, sino de una descarga concentrada procedente de una zona situada aguas arriba.

Las imágenes de satélite que ha analizado la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal muestran un desprendimiento de hielo y rocas aproximadamente 20 kilómetros al noreste del paso fronterizo de Rasuwagadhi. El material habría caído sobre el Lhende Khola antes de que la crecida avanzara hacia el Bhote Koshi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró un terremoto de magnitud 4,4 cerca de la frontera con el Tíbet pocos minutos antes de que comenzaran a difundirse las imágenes de la riada. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, ha planteado que el seísmo pudo provocar el desprendimiento que terminó bloqueando el río. La proximidad temporal entre ambos fenómenos respalda esta posibilidad, pero no demuestra por sí misma que exista una relación directa. Por ello, los investigadores tendrán que determinar si el terremoto desestabilizó la ladera, si la masa de hielo y rocas ya estaba a punto de desprenderse o si intervinieron otros factores. Por ahora, la conexión entre el seísmo y el desprendimiento sigue siendo una hipótesis.

El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal ha señalado que no se registraron lluvias intensas en Rasuwa durante las horas anteriores al desastre. La rapidez de la crecida es compatible con una descarga repentina provocada por un bloqueo aguas arriba.

Las autoridades también investigan si pudo producirse la rotura de algún lago glaciar. La región cuenta con varios de estos lagos y en 2025 ya se registró una riada en el mismo corredor que fue atribuida al vaciado repentino de uno formado sobre un glaciar tibetano.