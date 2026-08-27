Corea del Sur vive su último verano con sopa de carne de perro antes de que llegue la prohibición

Corea del Sur vive el último verano en el que la sopa de carne de perro, conocida como bosintang, puede seguir comercializándose legalmente, antes de que concluya en febrero de 2027 el periodo de gracia de la ley aprobada en 2024. La norma prohíbe la cría y el sacrificio de perros para obtener, distribuir o vender su carne, mientras los establecimientos que mantenían esta actividad afrontan su desaparición.

El consumo de sopas elaboradas con carne de perro está documentado en Corea del Sur desde la dinastía Joseon (1392-1910). El bosintang, cuyo nombre significa literalmente "sopa nutritiva para el cuerpo", se ha asociado tradicionalmente al boknal, los tres días que marcan el periodo más caluroso del verano coreano.

Esa tradición quedará prohibida a partir de febrero del próximo año, cuando termine el periodo de gracia establecido por la legislación aprobada en 2024. La norma contempla penas de hasta tres años de prisión o una multa máxima de 30 millones de wones, unos 18.640 euros, para quien sacrifique un perro destinado al consumo humano.

El cambio ya se refleja en las calles de Seúl. En el callejón del bosintang del mercado Sinjin, uno de los lugares vinculados a este tipo de cocina, solo permanecen abiertos dos restaurantes.

Uno de ellos pertenece a Lee, una mujer de unos 70 años que lleva más de cuatro décadas dedicada al negocio. "Claro que es difícil. El año que viene ya no podré seguir con un negocio al que me he dedicado durante más de 40 años", declaró a EFE.

Miles de negocios han cerrado o cambiado

El declive de esta actividad también aparece en los datos oficiales. Tras el proceso de declaración puesto en marcha en 2024, el Gobierno identificó 2.352 restaurantes que servían platos elaborados con carne de perro.

De ellos, 1.902 comunicaron su intención de cambiar de negocio o de menú, mientras que otros 450 optaron por cerrar, según los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur.

Algunos establecimientos están recurriendo a otras carnes para continuar con su actividad. Lee asegura que solo le quedan los platos de cabra negra y explica que la forma de condimentarla es similar a la de los platos que ha preparado durante décadas.

La propietaria cuestiona el impacto de la prohibición sobre quienes dependen económicamente de este negocio y plantea por qué se prohíbe por ley un alimento mientras se mantiene el consumo de carne de otros animales.

El cambio también se percibe entre los consumidores. En el mercado de Seúl visitado por EFE solo había dos clientes en uno de los restaurantes y ambos rechazaron que se fotografiaran sus platos. Los propietarios pidieron además que no se mostraran los rostros de los comensales.

El número de granjas cae un 82%

La desaparición de los restaurantes va acompañada del cierre de las explotaciones dedicadas a la cría de perros para consumo. Según un informe del Ministerio de Agricultura, a fecha de mayo quedaban 272 granjas, frente a las 1.537 registradas en 2024, lo que supone una reducción del 82 %.

La organización Humane World for Animals Korea lleva años denunciando las condiciones de estos animales. Su director de campañas, Lee Sang-kyung, asegura a EFE que las condiciones en las explotaciones que todavía funcionan "son tan malas como antes".

Según el activista, los perros continúan presentando enfermedades de la piel, problemas oculares, desnutrición y deformidades en las patas. También denuncia que las hembras siguen teniendo camadas destinadas a una vida en las granjas.

Las organizaciones animalistas han cuestionado durante años las condiciones de estas explotaciones, en las que los perros podían permanecer confinados en pequeñas jaulas de alambre y expuestos a temperaturas extremas.

Qué ocurre con los perros de las granjas cerradas

El proceso de desaparición de la industria también ha generado dudas sobre el destino de los animales. Según datos gubernamentales citados en marzo por el diario local Bridge Economy, de los 393.857 perros contabilizados en explotaciones que habían cerrado, cerca del 97% fueron registrados como expedidos, una categoría asociada a su salida de las granjas hacia los mataderos.

Lee Sang-kyung sostiene que estas cifras muestran que la mayoría de los perros que permanecían en las explotaciones durante el periodo de transición fueron enviados al matadero. El activista critica que las autoridades no hayan encontrado una solución para su rescate, rehabilitación o adopción.