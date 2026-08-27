Un hombre abandona a su hijo de siete años en el monte Fuji para seguir subiendo a la cima

Un hombre japonés dejó durante varias horas solo a su hijo de siete años en el monte Fuji para continuar el ascenso hasta la cima acompañado de otro de sus hijos. El menor fue localizado en un sendero de montaña y trasladado a una comisaría, mientras la Policía advirtió al padre por haber dejado al niño sin compañía.

El menor fue encontrado solo el jueves en un sendero del monte Fuji, en la región de Shizuoka, según informó un agente de la Policía local. El niño había llegado con su padre y su hermano hasta la sexta de las diez estaciones de la ruta hacia la cima, situada a más de 2.000 metros de altitud. Según la televisión local SBS TV, el menor le dijo a su padre que estaba cansado y no podía continuar la subida.

Como el hermano mayor —12 años— se había adelantado, el padre decidió seguir ascendiendo acompañado por su otro hijo y pidió al niño de siete años que lo esperara allí. El menor recibió instrucciones de permanecer en el lugar durante unas ocho horas. Tenía algunos aperitivos, pero no llevaba dinero, según la cadena Asahi, que citó al personal de un refugio de montaña.

Un refugio avisó a la Policía

El personal del refugio alertó a las autoridades después de encontrar al niño solo. Los agentes lo trasladaron a una comisaría y se pusieron en contacto con su padre. En ese momento, el hombre se encontraba en la octava estación de la ruta del monte Fuji, dos estaciones por encima del punto en el que había dejado al menor —a unas tres horas de caminata—.

El padre regresó para recoger a su hijo. La Policía decidió no detener al hombre, pero le dio una severa advertencia por haber dejado solo al menor en la montaña durante varias horas. Según el agente policial consultado, el padre se disculpó y reconoció su negligencia: "Tomé una decisión precipitada y me arrepiento profundamente".