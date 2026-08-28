Localizado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

Las autoridades nepalíes han localizado a uno de los tres españoles que permanecían en paradero desconocido tras las devastadoras riadas que han golpeado el norte del país, cerca de la frontera con China.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha incluido a un ciudadano español en su último boletín dentro del apartado de personas rescatadas. El organismo no ha ofrecido por ahora más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que ha sido localizado.

Mientras tanto, otros dos españoles continúan en la lista de personas desaparecidas o fuera de contacto. Horas antes, el Gobierno de Nepal había difundido un listado con más de 600 turistas desaparecidos, tanto extranjeros como nepalíes que se encontraban visitando la zona afectada.

En esa relación figuraban tres españoles, dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres aparecían vinculadas a un grupo de senderismo.

La cifra de españoles en paradero desconocido ya había sido revisada este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que el jueves había informado inicialmente de cuatro desaparecidos. La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, en coordinación con el Consulado General en Pekín, continúan realizando gestiones con las autoridades locales.

Las riadas han causado una enorme devastación en el norte de Nepal, especialmente en las zonas próximas a la frontera con el Tíbet. Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de personas desaparecidas mientras tratan de acceder a áreas afectadas por las inundaciones y los desprendimientos.