Rescates al límite en Nepal: buscan supervivientes en el barro ante el riesgo de nuevas inundaciones

La devastadora riada que afectó a la cuenca del río Bhote Koshi y a la zona fronteriza entre Nepal y China deja ya 558 muertos, 553 de ellos en Nepal y cinco en territorio chino. Las autoridades mantienen la búsqueda de cientos de desaparecidos mientras los equipos de emergencia afrontan nuevos riesgos por acumulaciones de agua y desprendimientos en una zona gravemente dañada.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha elevado a 553 el número de cadáveres recuperados. El distrito de Chitwan, en la cuenca baja del río, concentra 222 de los fallecidos, mientras que en Nawalparasi Este se han localizado otros 134 cuerpos.

La fuerza de la corriente arrastró lodo, escombros y víctimas montaña abajo, llegando a zonas situadas a unos 150 kilómetros del origen de la riada. De los cuerpos recuperados en Nepal, 393 continúan sin identificar, por lo que los familiares siguen acudiendo a las morgues para tratar de reconocer a sus allegados.

El balance oficial mantiene además a 1.924 personas desaparecidas en Nepal. Entre ellas figuran funcionarios, residentes locales y personas que se encontraban en el país procedentes de otros lugares. En China, las autoridades han confirmado cinco fallecidos y mantienen la cifra de desaparecidos en 558.

Labores de rescate

En Nepal participan ya más de 14.000 efectivos en las labores de búsqueda y rescate. En China, los equipos han realizado cientos de incursiones en la zona central afectada, pese a los obstáculos provocados por la destrucción de carreteras, los cortes de comunicaciones y electricidad, las lluvias y el riesgo de nuevos desprendimientos.

La mayoría de las evacuaciones se están llevando a cabo por medios aéreos, como los helicópteros, que facilitan la salida de personas en un territorio en el que es casi imposible circular por tierra. Además, las aeronaves facilitan las operaciones de emergencia por su capacidad para mantenerse suspendidas sobre los puntos donde se localizan personas con vida.

El resto de las operaciones de rescate se apoya en maquinaria terrestre de grandes dimensiones, el único medio que permite cruzar algunas de las zonas afectadas. Además, la fuerza militar nepalí ha difundido un vídeo que muestra a rescatistas salvando a varias personas del túnel de una central hidroeléctrica en Rasuwa y lo hacen arrastrándose en el lodo.

Un nuevo riesgo obliga a suspender rescates

En el lado chino, las operaciones se han visto condicionadas por la formación de una acumulación de agua de unos dos millones de metros cúbicos. Las autoridades detectaron que el lago de barrera generado río arriba había comenzado a desbordarse, lo que llevó a suspender temporalmente las labores de búsqueda en la zona ante el riesgo de nuevas inundaciones y desprendimientos de barro y rocas.

China ha reubicado a unas 500 personas de las zonas afectadas y ha evacuado a 555 turistas que habían quedado atrapados cerca de la frontera con Nepal. Más de 2.000 efectivos del Ejército, la Policía Armada, los bomberos, los equipos de rescate, la Policía y los servicios médicos participan en las operaciones en el condado de Gyirong. Los equipos cuentan con más de 300 vehículos, drones y sistemas de comunicación por satélite.

Las autoridades han desplegado además especialistas en ingeniería, recursos hídricos, medio ambiente y teledetección para evaluar los riesgos asociados a las acumulaciones de agua.

Trabajadores incomunicados

La riada también ha golpeado las infraestructuras energéticas de Nepal. Más de 200 empleados de varias instalaciones hidroeléctricas permanecen incomunicados después de que el torrente arrasara una docena de plantas operativas y unos 15 proyectos en construcción en el corredor de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

La Autoridad de Electricidad de Nepal ha perdido el contacto con trabajadores de los proyectos de Chilime, Rasuwagadhi, Trishuli 3A y Trishuli 3B.

Las autoridades calculan que el desastre ha afectado a más de 700 megavatios de capacidad instalada. El Ejército Nepalí ha evacuado a cientos de trabajadores mediante helicópteros y otras operaciones de salvamento en zonas de difícil acceso.

Tres españoles entre los desaparecidos

El Gobierno de Nepal ha difundido un listado con 644 personas de 35 países clasificadas como turistas desaparecidos o fuera de contacto. La mayoría son ciudadanos de India, con 178 personas, seguidos por Estados Unidos, con 65; Australia, con 35, y Reino Unido, con 33. En esa relación figuran tres españoles: dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres estaban vinculadas a un grupo de senderismo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español había informado inicialmente de cuatro españoles desaparecidos, pero redujo posteriormente la cifra a tres. La Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario de España en Nepal y el Consulado General de España en Pekín realizan gestiones con las autoridades locales y siguen la situación.

El origen estuvo en un glaciar

Los expertos consultados por las autoridades chinas y estadounidenses coinciden en que la riada estuvo precedida por un fenómeno ocurrido en alta montaña. Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China explicó que una avalancha de hielo procedente de un glaciar descendió por la ladera y se transformó en un flujo de detritos de gran velocidad antes de alcanzar el río Donglin Tsangpo y continuar hacia Nepal.

El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que las imágenes por satélite apuntan al colapso de un glaciar como origen de la inundación y descartó que se hubiera producido un terremoto relacionado con la catástrofe.

Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos, explicó a Europa Press que las conclusiones chinas son similares a las obtenidas por el organismo estadounidense. Según sus estimaciones iniciales, el volumen de material desplazado fue del orden de cien o potencialmente cientos de metros cúbicos y las avalanchas de detritos pueden alcanzar velocidades de decenas o más de cien kilómetros por hora.

El alud y la inundación recorrieron casi 100 kilómetros, afectando a zonas pobladas situadas aguas abajo de los ríos Trishuli y Bhote Koshi y al paso fronterizo de Gyirong.