Más de 500 muertos y 1.400 desaparecidos en Nepal mientras aumenta el miedo a nuevas riadas

La Policía de Nepal elevó este viernes a 469 los muertos confirmados como consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la Región Autónoma del Tíbet (China).

Mientras, las autoridades chinas han reportado tres fallecidos y centenares de desaparecidos, que en conjunto suman un balance de 502 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos reportados en total por ambas partes, sin que haya constancia de un equipo coordinador transfronterizo.

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Las autoridades nepalíes afirman haber rescatado o atendido a más de 1.545 personas heridas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado, sin embargo, sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestradas debido a la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, sumada al barro acumulado y al colapso de las redes de comunicación. Más de 13.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a agentes de la Policía de Nepal, soldados del Ejército y miembros de la Policía Armada (APF), permanecen desplegados en la zona afectada y sus inmediaciones.

China pausa la búsqueda

Las autoridades chinas suspendieron temporalmente este viernes parte de las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong después de que comenzara a desbordarse un lago formado aguas arriba.

La televisión estatal CCTV informó de que numerosos equipos de emergencia se concentraron en la entrada de la población de Laojiang, situada a unos siete kilómetros del paso fronterizo de Gyirong, a la espera de nuevas instrucciones ante el aumento del riesgo.

El lago, formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, se encuentra a más de diez kilómetros del paso y ya presenta desbordamientos, según el medio.

Datos recogidos en medios chinos durante las últimas horas sitúan el volumen de agua retenida por encima de los dos millones de metros cúbicos. La acumulación está situada a unos 2.950 metros de altitud, cerca de 1.000 metros por encima del paso de Gyirong, por lo que las autoridades advirtieron de que una descarga repentina podría desencadenar nuevas crecidas o corrimientos de lodo aguas abajo.

El riesgo obligó a interrumpir las tareas mientras los equipos esperan instrucciones y continúan vigilando la evolución del embalse natural, cuya formación ya había provocado este jueves evacuaciones preventivas de localidades próximas.