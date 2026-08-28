Rabat atribuye la filtración masiva de sus organismos de seguridad a "datos antiguos"

Las autoridades marroquíes han negado que sus bases de datos hayan sufrido un ataque informático y han argumentado que los datos que un grupo de hackers publicaron el pasado martes habrían sido obtenidos mediante "compañías de seguros" y "organizaciones de salud".

De este modo, la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) han rechazado "categóricamente" cualquier "violación" de "sus sistemas de información o bases de datos de seguridad" antes de subrayar que estos "cumplen con los más altos estándares de ciberseguridad".

Así, la DGST ha hecho hincapié mediante un comunicado en sus redes sociales en que "los datos personales publicados recientemente no fueron resultado de un ciberataque a los sistemas de seguridad" sino que se trata de "datos antiguos descargados de bases de datos y sistemas de información gestionados por compañías de seguros y organizaciones de salud y seguridad social".

Asimismo, han advertido sobre "la frecuente difusión de fotografías manipuladas, presentadas de forma engañosa y maliciosa como si mostraran a empleados de diversos organismos de seguridad", así como "la circulación de documentos falsificados que supuestamente son documentos de seguridad". Señala el organismo de vigilancia que "la falsedad de estas fotografías y documentos es totalmente evidente, dado el uso de uniformes y rangos militares que no existen en Marruecos ni se utilizan en la DGSN", que insisten en que "los documentos filtrados contienen identidades visuales inexactas y errores gramaticales flagrantes".

Debido a ello señalan que están comprometidos a refutar todas las informaciones falsas que alegan un ciberataque a los sistemas de datos de seguridad, a pesar de lo cual "no están conectados a redes abiertas de Internet" y que las autoridades continuarán con las investigaciones "para identificar y detener a todos los involucrados en la fabricación, preparación y difusión de este contenido falso".

Filtradas las identidades de los organismos de seguridad de Marruecos

Este comunicado realizado por las autoridades de Marruecos llega después de que el grupo de piratas informáticos Jabaroot publicase un listado con los datos personales de más de 70.000 personas que fueron identificadas como miembros de los organismos de seguridad y otros organismos nacionales marroquíes.

Así, los hackers señalaron que su publicación habría sido un "mensaje dirigido a España" después de que miles de personas rodeasen el espigón e invadiesen Ceuta el pasado 30 de julio. Unos hechos de los cuales Jabaroot aseguraba tener información sobre sus responsables y las órdenes que se dieron.

Sin embargo, estos datos ya no pueden ser consultados, pues la plataforma en la cual se publicaron los eliminó.

Qué es Jabaroot

Se trata de un grupo de piratas informáticos que se presentan como "patriotas argelinos" y que han reivindicado diversas filtraciones y ataques informáticos sufridos por algunas instituciones públicas de Marruecos.

De tal forma, la primera acción que se conoce tuvo lugar en abril de 2025, cuando difundieron los datos de millones de trabajadores tras lograr sortear la seguridad informática de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Desde ese momento, Jabaroot ha realizado diversas filtraciones de datos relacionados con organismos públicos marroquíes, desarrollando principalmente su actividad en la red social Telegram.