Drama a contrarreloj: Nepal intenta abrir túneles para llegar a 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos

El Ejército y la Policía continúan trabajando a contrarreloj para localizar a los cientos de operarios que quedaron aislados tras el desastre natural que asoló el país asiático este miércoles. Las autoridades han intensificado los operativos de rescate en los más de once proyectos hidroeléctricos que continúan incomunicados tras la inundación de la cuenca del río Trishuli, provocada por el súbito colapso de un glaciar.

Desde primera hora de este sábado, los esfuerzos principales se han centrado en despejar los accesos subterráneos. Según ha informado el Gobierno nepalí, los equipos de emergencia trabajan arduamente para abrir la boca del túnel perteneciente al proyecto hidroeléctrico Trishuli 3 A. En el interior de estas instalaciones se calcula que podría haber centenares de personas atrapadas, formando parte de los al menos 933 empleados de los que no se tiene ninguna información desde el momento del siniestro.

Las labores sobre el terreno están siendo ejecutadas por un equipo conjunto de 82 efectivos, compuesto por 62 miembros del Ejército y una veintena de agentes pertenecientes a la Fuerza de Policía Armada y la Policía Nacional. Este dispositivo trabaja de forma ininterrumpida retirando pesadas capas de lodo y escombros que bloquean las entradas. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas reinantes en la zona montañosa están dificultando y ralentizando drásticamente las operaciones de auxilio.

El balance provisional de víctimas arroja cifras alarmantes. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres ha recogido en su último boletín una enorme subida en el número de desaparecidos, que ya asciende a 2.426 únicamente en el territorio de la nación asiática. Este incremento se debe principalmente al registro detallado de las personas que prestaban servicio en los diversos complejos eléctricos del valle, unas infraestructuras que resultan vitales para garantizar el suministro energético del país.

Ante la extraordinaria magnitud de la catástrofe y la necesidad apremiante de recursos especializados, el Ejecutivo ha solicitado ayuda internacional. Un equipo de rescate procedente de la India ha llegado a la zona afectada para prestar apoyo logístico y operativo. Estos especialistas están realizando inspecciones en helicóptero sobre áreas de difícil acceso, como Chilime y Langtang, para sumarse posteriormente a las peligrosas misiones en el interior de los túneles y en las áreas ribereñas.

Hasta la fecha, las complejas misiones aéreas y los despliegues terrestres han permitido que más de 350 personas sean rescatadas con vida de diferentes instalaciones aisladas. A pesar de estos avances, la desesperación crece entre los allegados de los trabajadores desaparecidos a medida que transcurren las horas críticas. Por su parte, las administraciones locales han calificado la coyuntura de extrema urgencia y continúan solicitando un mayor despliegue de maquinaria y personal para poder acceder a los puntos geográficos más remotos y castigados por la riada.