La riada en Nepal deja ya 750 muertos y más de 3.000 desaparecidos

El balance de la catastrófica inundación registrada el pasado miércoles en el municipio nepalí de Rasuwa continúa agravándose con el paso de las horas. Las cifras oficiales arrojan ya un total de 750 víctimas mortales, de las cuales 734 se han contabilizado en territorio del país del Himalaya y 16 en el vecino Tíbet. A esta dramática cifra se suma un número aún más alarmante, dado que más de 3.000 personas continúan en paradero desconocido. Ante esta situación límite, el Gobierno ha emitido un llamamiento desesperado para que se acelere la llegada de ayuda, subrayando que las labores de reconstrucción supondrán un coste inasumible para las mermadas arcas nacionales.

El desglose de las personas que no han sido localizadas detalla que 2.498 desaparecidos corresponden al lado nepalí, mientras que otros 546 se sitúan en la franja de la frontera tibetana. Estos datos han sido proporcionados por las autoridades locales, que trabajan a contrarreloj en un escenario de extrema inestabilidad. Los equipos de rescate se enfrentan a nuevos peligros de desbordamiento debido a los inmensos restos acumulados tras el brutal alud de hielo, agua, rocas y escombros. La situación se ha complicado enormemente después de que el caudal del río Bhotekoshi volviera a desbordarse este mismo domingo, dificultando el acceso a las zonas más castigadas por el desastre natural.

La tecnología está jugando un papel fundamental en la evaluación de riesgos sobre el terreno. El despliegue de drones de vigilancia ha permitido detectar un importante deslizamiento de tierra en la ladera de una montaña, situado a 2,8 kilómetros río abajo del embalse de Purepuqiang Tsangpo. Este colapso del terreno es consecuencia directa de la severa erosión provocada por la corriente inicial y de las masivas bolsas de agua que la riada ha ido acumulando a su paso. Las imágenes aéreas confirman que la orografía de la región ha quedado profundamente alterada por la fuerza de la naturaleza.

La gravedad de esta nueva amenaza ha sido ratificada por la cadena de televisión estatal china CCTV. El medio ha advertido de que el deslizamiento de tierra ha provocado la formación de una represa inestable, lo que se traduce en un nuevo lago artificial. Las autoridades temen que estas contenciones naturales puedan reventar de un momento a otro, desencadenando una segunda oleada de destrucción. Ante este riesgo inminente, el personal de salvamento que operaba cerca del puesto fronterizo de Gyirong, que actualmente se encuentra completamente sepultado, ha sido evacuado de emergencia hacia posiciones más seguras para evitar nuevas pérdidas humanas entre los efectivos.

Mientras el país lidia con las consecuencias inmediatas de la tragedia, Pekín ha comenzado a responder a la petición de auxilio. En las últimas horas, dos aviones de transporte militar modelo Y-20 pertenecientes a la Fuerza Aérea del Ejército chino han aterrizado en el área afectada. Las aeronaves han transportado 13.200 lotes de suministros vitales para atender a los damnificados. Asimismo, el contingente incluye a cuatro especialistas en rescate subterráneo y túneles, que se unen a los cinco expertos que ya llegaron durante la jornada anterior para colaborar estrechamente en las complejas operaciones de búsqueda y salvamento que aún continúan activas.