Marruecos condena a prisión a un joven por publicar vídeos críticos contra el régimen de Mohamed VI

La represión del régimen de Mohamed VI contra las voces críticas continúa en Marruecos.E l Tribunal de Primera Instancia de Tánger, ciudad muy próxima a la invadida Ceuta, ha condenado este lunes a un año de prisión a Yassine El Mrabet, un joven de 28 años arrestado tras publicar varios vídeos en sus redes sociales sobre las malas condiciones de vida en el país y la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales en Ceuta. La Fiscalía imputó a El Mrabet los delitos de "incitación a cometer delitos a través de medios electrónicos" e "injurias a funcionarios públicos", según un comunicado de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH).

El juicio se celebró este lunes sin la presencia de representación legal debido a la huelga nacional de abogados, una circunstancia que, según la familia y la ONG de derechos humanos, vulneró las garantías de un juicio justo. En declaraciones a EFE, su hermano, Abderrahim El Mrabet, denunció que el joven fue "detenido arbitrariamente" por policías de paisano en su propio puesto de trabajo en Tánger y, posteriormente, fue interrogado por sus publicaciones en Facebook e Instagram.

En los vídeos, eliminados por las autoridades, el joven realizaba comentarios críticos sobre la situación social, diciendo frases como "no hay nada que hacer en este país" o "qué vergüenza, no están educados estos agentes de las fuerzas auxiliares", acompañadas por música vinculada a la 'harraga' (movimiento de migración irregular).

Asimismo, las imágenes mostraban a inmigrantes cruzando la frontera, emoticonos con las banderas de España y la Unión Europea (UE), y en uno de ellos aparecía una embarcación similar a una patera con decenas de jóvenes. Según su familiar, el detenido no trató de entrar irregularmente a Ceuta, sino que difundió vídeos "grabados por él o compartidos" con canciones de protesta.

"Acoso sistemático a la libertad de opinión"

Estas canciones "hablan de la situación en Marruecos, del desempleo, de la gente que quiere huir, que no tiene trabajo o que no tiene acceso a la sanidad. Es decir, las cosas que empujan a los jóvenes a huir del país", declaró a EFE Hakim Sikouk, presidente de la AMDH de Rabat.

La asociación de derechos humanos convocó una concentración de solidaridad frente al Tribunal y exigió la puesta en libertad de Yassine El Mrabet al considerar que esta detención "es arbitraria" y se enmarca dentro del "acoso sistemático a la libertad de opinión y el derecho de expresión". A las muestras de apoyo se sumó la organización Juventud de la Vía Democrática de los Trabajadores, que emitió un comunicado en el que acusó a las autoridades de empujar a las nuevas generaciones "hacia la patera de la muerte y la migración forzada".

