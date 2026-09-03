Irán afirma haber puesto más minas en el estrecho de Ormuz y se burla de Donald Trump

Las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado que han colocado "más minas navales" en el corredor sur del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo. Teherán también ha respondido con ironía a la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, de cambiar el nombre del estratégico paso.

El portavoz del mando Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales que durante la noche se llevó a cabo una operación para colocar nuevas minas: "Durante una operación la pasada noche se colocaron más minas navales en rutas ilícitas en la zona sur del estrecho de Ormuz", ha señalado Zolfaqari.

During last night's operation, more naval mines were laid along the illicit routes south of the Strait of Hormuz; The only thing CENTCOM could do in response was rename the Strait using Photoshop. Problem solved!

You can just use Photoshop to get the oil tankers through, too! — Ebrahim Zolfaghari ☫ (@Ebrahim_Zolfgri) September 2, 2026

La respuesta iraní a Trump

Zolfaqari también ha aprovechado su mensaje para responder a la propuesta realizada por Trump el miércoles. El presidente estadounidense planteó la posibilidad de cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de "estrecho de Trump": "Ahora que está bajo control de EEUU, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?".

El portavoz iraní ha ironizado sobre esta posibilidad y sobre la actuación del Mando Central de EEUU (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo: "Lo único que pudo hacer" Centcom fue "cambiar el nombre al estrecho usando Photoshop", ha afirmado. "Problema resuelto. Pueden también usar Photoshop para lograr que los petroleros pasen (a través del estrecho)", añadió.

Incidentes en el corredor sur

Irán sostiene desde hace tiempo que el tránsito marítimo por el corredor sur del estrecho no puede garantizarse. La semana pasada, Teherán anunció un principio de entendimiento con Omán para gestionar el tráfico marítimo por este paso estratégico. Según la versión iraní, el acuerdo incluye el cierre del corredor sur, mientras que EEUU sostiene que controla esta ruta en coordinación con países de la región.

El intercambio de palabras se produce después de varios incidentes registrados en la zona. Trump afirmó el 25 de agosto que el estrecho de Ormuz estaba libre de minas y advirtió a Irán de que EEUU "destruirá cualquier buque que trate de volver a colocarlas" en este paso. El lunes, dos personas murieron en un "incidente" registrado en la zona cuando un buque de bandera saudí atravesaba el estrecho. Posteriormente, el miércoles, otros dos buques chocaron con minas, según la información facilitada en el contexto de las tensiones en la zona.