Las autoridades de Nepal buscan a 600 niños desaparecidos tras las inundaciones

Unos 600 menores continúan sin ser localizados en los distritos de Rasuwa y Nuwakot más de una semana después de la devastadora riada que arrasó comunidades enteras en el centro de Nepal. Así se desprende de un recuento preliminar elaborado por las autoridades educativas, que todavían tratan de determinar cuántos de ellos lograron sobrevivir o si, por el contrario, se encuentran entre los miles de ciudadanos sin localizar.

Los datos recopilados por las diversas unidades locales de Educación, los gobiernos municipales y los centros escolares de la zona sitúan en unos 280 los alumnos en paradero desconocido en la región de Rasuwa y entre 300 y 350 en la de Nuwakot. Sin embargo, los servicios de emergencia advierten de que las comunicaciones han quedado completamente destruidas y que el desplazamiento forzoso de numerosas familias está dificultando enormemente las labores de búsqueda.

Solamente en el municipio de Bidur, situado en Nuwakot, alrededor de 250 menores siguen sin dar señales de vida, según ha indicado el inspector de la Unidad Municipal de Educación, Navaraj Sapkota. El responsable detalló la dramática situación que se vive en la zona: "En algunos casos hemos localizado a padres supervivientes que no encuentran a sus hijos y, en otros, son los estudiantes supervivientes quienes buscan a sus padres".

La riada golpeó duramente la región durante la mañana del 26 de agosto y sorprendió a una gran cantidad de niños cuando se dirigían a sus respectivas clases, esperaban los vehículos de transporte escolar o aún permanecían en sus hogares. En la escuela secundaria Neelakantha, ubicada en el municipio rural de Uttargaya, en Rasuwa, 200 de sus 496 alumnos siguen sin ser localizados, además de cuatro trabajadores del centro escolar.

Según relató el director de esta institución, Madhav Lamichhane, la catástrofe se produjo en un momento de gran tránsito en las calles. Los estudiantes que ya habían llegado a las aulas pudieron ser evacuados de manera eficiente hacia zonas de mayor altitud. No obstante, dos profesores, una enfermera y un empleado del Departamento de Educación Infantil fueron alcanzados por las potentes corrientes de agua.

En otro de los centros educativos más afectados por esta tragedia, el Uttargaya Public School, ubicado en Bidur, los dos autobuses escolares de la institución fueron arrastrados por las aguas. Los servicios de rescate lograron sacar con vida a treinta niños de uno de los vehículos, mientras que las autoridades del sector educativo continúan trabajando sobre el terreno para intentar establecer qué ocurrió con el resto de los 362 matriculados.

El desastre ha destruido completamente un total de doce edificios escolares, cuatro en Rasuwa y ocho en Nuwakot, y ha causado daños de diversa consideración a otros 22 recintos formativos repartidos por los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, según las cifras aportadas por el Ministerio de Educación. Asimismo, 22 profesores y empleados de estos recintos permanecen en paradero desconocido.

Por su parte, la agencia de Naciones Unidas para la infancia estimó tras el desastre natural que al menos 17.000 menores han resultado afectados directamente por las inundaciones. Unicef ha señalado que actualmente trabaja de forma estrecha con el Ejecutivo nepalí para identificar y registrar a los afectados que han quedado separados de sus familiares y facilitar así su pronta reunificación.

Ante esta situación de emergencia nacional, las administraciones competentes han decidido mantener suspendidas las clases en todas las localidades castigadas. En estos momentos, algunas de las infraestructuras que han logrado permanecer en pie funcionan temporalmente como refugios improvisados para las familias que perdieron sus viviendas durante el transcurso de las riadas.