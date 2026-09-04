Nueve días atrapados bajo tierra: el asombroso rescate de dos personas con vida tras las riadas de Nepal

Las autoridades de Nepal han anunciado este viernes el rescate con vida de dos personas que llevaban nueve días atrapadas en el interior de un túnel, después de que las inundaciones registradas el 26 de agosto en el norte del país sepultaran parte de las instalaciones de la planta hidroeléctrica Trishuli 3A. El balance de la catástrofe asciende ya a 1.290 muertos en Nepal y casi 4.800 desaparecidos.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha confirmado el rescate de Kabir Maharjan y Sanjay Sah, que permanecían atrapados desde las inundaciones que afectaron a la zona fronteriza con China.

"Buenas noticias. Dos personas han sido rescatadas con vida en el interior del túnel de la planta hidroeléctrica Trishuli 3A", señaló el organismo en un mensaje difundido en redes sociales.

TWO MEN RESCUED ALIVE AFTER 9 DAYS IN NEPAL TUNNEL Sanjay Sah and Kabir Maharjan were rescued alive from the Trishuli 3A hydropower tunnel, nine days after the August 26 flash flood. Rescuers heard voices inside and are continuing the search for others who may remain trapped. pic.twitter.com/ttV3RKbdtd — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 4, 2026

Trabajadores de los equipos de búsqueda y rescate, tanto nepalíes como extranjeros, participaron en la operación para sacar a ambos hombres del túnel.

Las inundaciones se produjeron el 26 de agosto en el norte de Nepal y afectaron especialmente a la cuenca de los ríos Bhotekoshi y Trishuli. Desde entonces, los equipos de emergencia han continuado buscando a personas desaparecidas entre los daños provocados por las riadas.

1.290 muertos y 4.788 desaparecidos

La Policía de Nepal ha situado en 1.290 el número de cuerpos recuperados hasta ahora. Además, mantiene una cifra de 4.788 desaparecidos, entre ellos 601 extranjeros.

Miles de agentes y trabajadores de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas para localizar a las personas que siguen desaparecidas y atender a los damnificados.

La catástrofe también ha causado víctimas en los países vecinos. Las autoridades chinas han informado de al menos 21 muertos y unos 550 desaparecidos en territorio de China, entre ellos 261 ciudadanos extranjeros. En India se han recuperado además tres cadáveres relacionados con el desastre.

El rescate de Maharjan y Sah se produce mientras las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda en las áreas afectadas por las inundaciones y sus consecuencias.

Llegan 84 toneladas de ayuda humanitaria

En paralelo a las labores de emergencia, este viernes ha aterrizado en Katmandú un vuelo financiado por la Unión Europea y gestionado con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con 84 toneladas de suministros humanitarios destinados a las personas afectadas.

El cargamento partió del centro mundial de suministros y logística de Unicef en Copenhague e incluye material para responder a las necesidades sanitarias y de abastecimiento de agua.

Entre los suministros figuran kits para la diarrea acuosa aguda y equipos de diagnóstico, depósitos de agua, material para el tratamiento del agua, kits de higiene, tiendas de campaña y ropa de invierno para bebés y niños. También se ha enviado material didáctico.

La representante de Unicef en Nepal, Alice Akunga, ha señalado que la ayuda llega en un momento crítico para los niños y las familias afectadas. Según ha explicado, muchos menores han perdido sus hogares y sus aulas como consecuencia de las inundaciones.

El encargado de negocios en funciones de la delegación de la Unión Europea en Nepal, Thomas Millar, ha expresado la solidaridad del bloque con la población afectada y ha señalado que la ayuda pretende responder a las necesidades provocadas por la catástrofe.

Unicef ha advertido además de que las necesidades continúan siendo importantes y ha defendido mantener el apoyo durante las próximas semanas y meses.