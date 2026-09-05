Acuerdo de tres días sin ataques entre Kiev y Moscú mientras Trump intenta reactivar las negociaciones de paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado suspender durante tres días los ataques contra Kiev, mientras su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que Ucrania hará lo mismo con Moscú hasta el lunes. La pausa se produce coincidiendo con la visita a Moscú y Kiev de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de reactivar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano ha anunciado que su país se abstendrá de atacar Moscú durante el sábado, el domingo y el lunes, en paralelo al compromiso ruso respecto a Kiev: "Desde ahora y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de realizar ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev", ha señalado Zelenski tras hablar con los enviados estadounidenses.

El mandatario ucraniano ya había anunciado el viernes que garantizaría el funcionamiento del espacio aéreo ruso para facilitar el desplazamiento seguro de los negociadores y había pedido a Moscú que hiciera lo mismo durante el tiempo necesario para desarrollar las conversaciones.

Today, it has been clearly established that U.S. envoys will be in Ukraine and Russia in the coming days. We have the details from the U.S. President's team. We discussed today that Steve Witkoff and Jared Kushner will visit Moscow and then Kyiv on Sunday. We are preparing for… pic.twitter.com/MTehI6o2uw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

La visita tiene además una particularidad: Witkoff y Kushner viajarán primero a Moscú y después a Kiev. Peskov ha confirmado que ambos se reunirán este sábado con Putin y, preguntado por el motivo de que Kiev sea la segunda escala, ha respondido que corresponde a los negociadores de Washington explicar esa cuestión.

Zelenski denuncia ataques contra los aeropuertos

Antes de que Putin anunciara la suspensión de los ataques, Zelenski había denunciado bombardeos rusos contra los aeropuertos de Kiev y Borispol, que considera relacionados con los preparativos para la llegada de la delegación estadounidense.

"Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones", ha afirmado el presidente ucraniano, que ha señalado la posibilidad de que el avión utilizado por los enviados estadounidenses aterrice en Kiev o en Borispol, situado a unos 30 kilómetros al este de la capital.

Ucrania mantiene cerrado su espacio aéreo a la aviación civil desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, las delegaciones oficiales y los visitantes extranjeros suelen acceder al país por carretera o ferrocarril desde países europeos vecinos. El cese anunciado por Putin podría facilitar ahora el desplazamiento aéreo de Witkoff y Kushner hasta Ucrania.

Trump espera avances en las negociaciones

El presidente estadounidense confirmó que trasladarán a Moscú una propuesta destinada a poner fin a la guerra y expresó su expectativa de que la visita permita avanzar en las negociaciones. Por su parte, Zelenski ha asegurado que él y su equipo están preparados para mantener una "conversación sustancial" con ellos. Será además el primer viaje de Witkoff y Kushner a Kiev desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Щойно говорили з представниками Президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї докbи суботи, в… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

El presidente ucraniano ha asegurado que afrontará las conversaciones con "cien por cien" de firmeza y eficacia. Antes de la llegada de los enviados estadounidenses, recibió información sobre la situación en el frente, las amenazas en el espacio aéreo ucraniano y las operaciones defensivas.