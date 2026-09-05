EEUU ataca tres petroleros iraníes tras el lanzamiento de misiles balísticos contra dos buques de guerra

Estados Unidos ha atacado este sábado a tres petroleros vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní en aguas próximas al estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, en respuesta al lanzamiento de misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que operaban en la zona.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que las fuerzas norteamericanas inutilizaron de forma permanente dos de los petroleros y destruyeron por completo un tercero, después de ordenar a su tripulación que abandonara el buque.

Según el comunicado estadounidense, el petrolero M/T Downy fue atacado cerca de la costa de la isla de Jarg, mientras que el M/T Stark 1 fue alcanzado en las proximidades de Jask. Ambos quedaron inutilizados permanentemente.

El tercer buque, el petrolero vacío M/T Kylo, también conocido como Noxen, fue atacado en el golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses realizaron varios impactos contra puntos considerados críticos del barco con el objetivo de dejarlo inoperativo, después de haber dado la orden a la tripulación de abandonar la nave.

El Mando Central sostiene que los tres petroleros formaban parte de la denominada "red fantasma" de Irán, utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria. El comunicado añade que los barcos carecían de medios para defenderse.

Respuesta a los ataques contra buques estadounidenses

Washington vincula directamente la operación con el lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región: "Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado", ha explicado CENTCOM.

El comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Brad Cooper, ha presentado la operación como una respuesta directa a esos ataques: "Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha afirmado.

"Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran's limited and exposed oil fleet." — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Cooper ha añadido que Estados Unidos no dudará en defender a sus fuerzas desplegadas en la zona y ha advertido de que, si fuera necesario, podría atacar la flota petrolera iraní.

Dos nuevos incidentes en la zona

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada británica y especializada en el seguimiento de incidentes marítimos, ha informado también de dos episodios de seguridad: uno en el estrecho de Ormuz y otro en el norte del golfo Pérsico, en las proximidades de la isla de Jark.

La organización ha señalado que varias fuentes informaron de ataques contra distintos buques situados al norte de la costa de Omán. Los barcos habrían sido objeto de "fuego de neutralización".

Los medios oficiales iraníes no han ofrecido por el momento una versión propia de los ataques contra los petroleros y se han limitado a reproducir la información difundida por el Mando Central estadounidense.