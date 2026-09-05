Rescatan con vida a dos personas en Nepal tras once días atrapadas bajo el lodo

Once días después de que una devastadora riada arrasara el norte de Nepal, los equipos de rescate todavía encuentran supervivientes entre el barro y los escombros. Este sábado, un trabajador chino ha sido rescatado con vida de un túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, mientras que una mujer de 64 años también ha sido localizada con vida tras permanecer sepultada en su vivienda. Dos rescates que devuelven algo de esperanza en medio de una catástrofe que deja ya más de 1.300 muertos y miles de desaparecidos.

El trabajador chino fue localizado en el túnel Audit-4 de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, una de las zonas más golpeadas por las inundaciones y los corrimientos de tierra del pasado 26 de agosto. En la operación participaron efectivos del Ejército de Nepal y especialistas surcoreanos en desastres.

Tras ser extraído del túnel, el hombre fue trasladado al cuartel militar de Maithil, en Trishuli, donde recibió atención médica urgente. Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre su estado de salud ni han explicado cómo consiguió sobrevivir durante once días atrapado bajo tierra.

La central Upper Trishuli-1, todavía en construcción y con una capacidad prevista de 216 megavatios, se ha convertido en uno de los principales escenarios de las operaciones de rescate. El viernes fueron recuperados seis cuerpos sin identificar en las inmediaciones del proyecto y todavía hay centenares de trabajadores cuyo paradero se desconoce.

Otro milagro entre el barro

Horas antes del rescate del trabajador chino, los equipos de emergencia habían protagonizado otra operación especialmente complicada. Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años, fue localizada con vida en una vivienda del mercado de Betrawati, en el distrito de Nuwakot, después de que los rescatistas recibieran información de que se escuchaba una voz procedente del interior.

Los equipos de la Policía Armada de Nepal consiguieron abrirse paso hasta la mujer, que se encontraba consciente y sentada sobre una gruesa capa de lodo, en un espacio apenas separado del techo por los sedimentos acumulados.

Shrestha fue trasladada para recibir primeros auxilios antes de ser evacuada a Katmandú. Las autoridades todavía desconocen cómo logró mantenerse con vida durante tantos días y si dispuso de agua o alimentos durante el tiempo que permaneció atrapada.

Estos dos rescates se producen después de que el viernes otros dos trabajadores fueran encontrados con vida tras pasar diez días atrapados en una galería de la cercana central hidroeléctrica Trishuli 3A. Uno de ellos permanece en estado crítico por hipotermia severa y agotamiento, mientras que el otro se encuentra estable.

En apenas 24 horas, cuatro personas han sido rescatadas con vida de diferentes puntos afectados por la tragedia, lo que ha llevado a los equipos de emergencia a mantener abiertas las operaciones de búsqueda.

Una tragedia que deja miles de desaparecidos

El balance de las inundaciones, sin embargo, continúa aumentando. Las autoridades nepalíes han elevado este sábado a 1.344 la cifra de muertos, entre ellos 302 menores. Además, hay 8.962 personas heridas y 4.886 desaparecidas, de las que 606 son extranjeros.

La tragedia también ha golpeado al territorio chino, donde se contabilizan al menos 31 fallecidos y unos 531 desaparecidos. En conjunto, el desastre deja alrededor de 1.375 muertos y más de 5.400 desaparecidos.

Cerca de 8.000 miembros de las fuerzas de seguridad participan en las labores de búsqueda y rescate. Los efectivos trabajan en condiciones extremadamente complicadas, entre túneles inundados, toneladas de barro y estructuras destruidas por la fuerza del agua.

A pesar del tiempo transcurrido desde las riadas, los últimos rescates demuestran que todavía puede haber supervivientes en los lugares donde las estructuras o los túneles pudieron proporcionar algún tipo de refugio. Las autoridades mantienen por ello las operaciones mientras continúa la búsqueda de miles de personas cuyo paradero sigue sin conocerse.