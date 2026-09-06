Irán responde a EEUU y asegura haber atacado seis embarcaciones tras el golpe a sus petroleros

La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado los ataques de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha asegurado que sus fuerzas han respondido con ataques contra seis embarcaciones, entre ellas tres petroleros y tres buques vinculados a Estados Unidos.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha reivindicado además el lanzamiento de varios misiles balísticos contra un portaaviones y una fragata estadounidenses, a los que acusa de participar en el bloqueo marítimo contra Irán.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha reconocido que los ataques estadounidenses contra tres petroleros iraníes provocaron daños. Según su comunicado, los buques fueron atacados durante la mañana del sábado. El CGRI ha descrito la operación estadounidense como un ataque "brutal" y ha advertido a los barcos que navegan por el golfo Pérsico y las proximidades del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria sostiene que ha atacado a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a otros tres buques vinculados a Estados Unidos en diferentes puntos de la región.

Un portavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alí Mohammadi, ha asegurado que durante los últimos diez días sus fuerzas han "castigado" y "multado" a entre dos y cinco buques cada noche y que han llegado a enfrentarse con aquellos que no cumplían sus órdenes.

🇮🇷❌🇺🇸 El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica publicó el vídeo de los lanzamientos de misiles en respuesta a los ataques estadounidenses de hoy, junto con un comunicado: "Los valientes combatientes de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, en el marco de la segunda oleada pic.twitter.com/KgqC9VPwxS — Uri Schleyer (@am_xx23013) September 6, 2026

Misiles contra un portaaviones y una fragata

En un comunicado posterior, el CGRI ha informado de que su Fuerza Aérea Especial lanzó varios misiles balísticos contra un portaaviones y una fragata de la Armada estadounidense.

Según la versión iraní, ambos buques estaban "causando problemas a los barcos iraníes y participando en el bloqueo marítimo". El comunicado, difundido por la agencia oficial IRNA, afirma que las dos embarcaciones sufrieron daños y abandonaron la zona de conflicto ante el temor a nuevos ataques.

Irán ha presentado esta operación como una respuesta a las acciones estadounidenses contra sus petroleros y ha asegurado que los ataques de Washington no han alterado su control de las aguas de la región: "Los ataques de Estados Unidos no han causado ni el más ligero problema para el dominio de la Armada de la Guardia Revolucionaria y el control de esta región", ha afirmado Mohammadi.

Amenazas de nuevas represalias

La Guardia Revolucionaria también ha utilizado el ataque para lanzar una advertencia al resto de embarcaciones que operan en la zona. El CGRI ha pedido a los buques que eviten "cualquier movimiento sospechoso" y que no intenten atravesar rutas que Teherán considere no autorizadas. En caso contrario, ha advertido de que serán atacados.

El cuerpo militar iraní ha señalado además que el reconocimiento por parte del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) de la operación contra sus dos buques supone, a su juicio, una prueba de la capacidad militar iraní. La Guardia Revolucionaria ha cerrado su comunicado asegurando que Irán está "más fuerte que nunca" y reafirmando su disposición a continuar las operaciones mientras prosigan las hostilidades.