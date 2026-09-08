El primer ministro de Singapur se sube el sueldo hasta los 2,8 millones de dólares: "Entiendo que no sea popular"

Ser primer ministro de Singapur ya era uno de los empleos políticos mejor pagados del mundo. Pero partir de ahora lo será todavía más. Lawrence Wong ha dado luz verde a una revisión salarial que elevará el sueldo de referencia del jefe del Gobierno hasta los 3,6 millones de dólares de Singapur al año —unos 2,8 millones de dólares estadounidenses— frente a los 2,2 millones actuales. Una subida del 64% sobre el salario de referencia, aunque su aplicación efectiva será progresiva.

Wong, consciente de que la medida puede resultar difícil de explicar a una población que no disfruta precisamente de semejantes ingresos, no ha tratado de esconder la polémica. "Entiendo completamente que los incrementos salariales para los líderes políticos nunca son populares", reconoció este martes ante el Parlamento.

El primer ministro incluso ha anunciado que donará durante los próximos cinco años el incremento que perciba por la subida, siempre que continúe en el cargo. "Como primer ministro, tengo la responsabilidad última", ha explicado Wong, que quiso desvincular su gesto de cualquier obligación para el resto de miembros del Gobierno.

Un sueldo de 2,8 millones para el primer ministro

La reforma, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre, supone la primera modificación sustancial de los salarios políticos desde 2012. Aquel año, el Gobierno recortó un 36% las remuneraciones de los ministros después de una fuerte controversia pública sobre sus elevados ingresos. Una revisión posterior, en 2017, recomendó actualizar los salarios, pero el Ejecutivo decidió entonces no hacerlo. La revisión prevista para 2023 también fue aplazada por la incertidumbre económica.

Ahora el Gobierno considera que ha llegado el momento de recuperar el terreno perdido. El sistema establece como referencia los ingresos de los 1.000 ciudadanos de Singapur mejor pagados, aplicando después un descuento del 40% para reflejar el carácter de servicio público del puesto. El comité independiente que ha revisado el sistema considera que esta fórmula sigue siendo válida.

Con el nuevo marco, el salario de referencia para un ministro de grado MR4 pasará de 1,1 millones a 1,8 millones de dólares de Singapur. Sin embargo, los ministros en ejercicio no pasarán automáticamente a cobrar esa cantidad: inicialmente recibirán una subida de hasta el 9%, en función de factores como su rendimiento y responsabilidades.

En el caso de Wong, cuyo sueldo de referencia está fijado en el doble del correspondiente a un ministro MR4, la cifra asciende hasta los 3,6 millones de dólares de Singapur.

Más dinero también para los diputados

La subida no se limita al primer ministro y los ministros. Los miembros del Parlamento también verán incrementadas sus asignaciones mensuales, que pasarán de 13.750 a 18.500 dólares de Singapur a partir del 15 de octubre.

El Gobierno defiende que el sistema busca garantizar que Singapur pueda seguir atrayendo a personas altamente cualificadas hacia la política, incluso cuando podrían obtener ingresos considerablemente mayores en el sector privado.

"No se trata sólo de una cuestión salarial", argumentó Wong. A su juicio, mantener una remuneración competitiva es necesario para asegurar que el país pueda contar con dirigentes capaces y evitar que personas con talento descarten entrar en política por el coste económico de abandonar carreras profesionales más lucrativas.

"Sería más fácil políticamente no hacer nada"

Wong admite que habría sido mucho más sencillo desde el punto de vista político dejar los salarios como estaban. Pero considera que hacerlo sería irresponsable a largo plazo.

Los ingresos del sector privado y de la función pública han aumentado desde la última revisión, mientras que los salarios políticos permanecían congelados. El Gobierno sostiene que mantener indefinidamente esa situación podrían dificultar la captación de talento.

El argumento resulta especialmente llamativo porque Wong seguirá siendo, con diferencia, uno de los líderes políticos mejor remunerados del planeta. Su sueldo superará ampliamente al del presidente de Estados Unidos, cuyo salario oficial es de 400.000 dólares anuales, y al del primer ministro británico, que ronda los 230.000 dólares.

La comparación alimenta precisamente una de las principales críticas que suscita la medida: que el Gobierno de Singapur utilice como referencia los ingresos de los ciudadanos más ricos del país para fijar la remuneración de sus políticos.

El economista y politólogo Chong Ja Ian, de la Universidad Nacional de Singapur, ha advertido de que, en un contexto de creciente desigualdad, esa referencia puede provocar que los ministros se identifiquen más con las experiencias de los ciudadanos más ricos que con las del conjunto de la población.

La explicación de siempre: talento contra corrupción

Singapur lleva décadas defendiendo un modelo peculiar: pagar salarios extraordinariamente elevados a sus políticos para atraer a los mejores profesionales y reducir los incentivos para la corrupción.

La fórmula ha sido una de las señas de identidad del modelo político de la ciudad-Estado. Los casos de corrupción de altos cargos han sido relativamente escasos, aunque el argumento tampoco ha evitado episodios polémicos. El exministro de Transportes S. Iswaran fue condenado en 2024 por obstrucción a la justicia y por recibir regalos valorados en más de 300.000 dólares de Singapur.

Wong sostiene que la cuestión, por tanto, no consiste simplemente en cuánto cobra un político, sino en si Singapur seguirá siendo capaz de atraer a dirigentes de primer nivel. "Si seguimos postergando las decisiones necesarias, terminaremos debilitando el sistema a largo plazo, y Singapur sufrirá las consecuencias", defendió ante los diputados.

El Parlamento debatirá formalmente la reforma esta semana. Y Wong ya sabe que tendrá que afrontar una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿por qué un primer ministro que ya cobraba 2,2 millones de dólares necesita una subida hasta los 2,8 millones?

Su respuesta es que Singapur no puede permitirse escatimar en quienes gobiernan el país. La de sus críticos, previsiblemente, será bastante más sencilla: que quizá haya cosas que no se arreglan con una nómina todavía más grande.