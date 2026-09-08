Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido colapsan el tráfico aéreo

El tráfico aéreo en Reino Unido se encuentra este martes con importantes problemas por un fallo técnico que ha obligado a cancelar cientos de vuelos en algunos de los principales aeropuertos del país. Heathrow y Gatwick, en Londres, además de Manchester y Birmingham, están entre los aeródromos afectados.

El gestor británico del control del tráfico aéreo, NATS, ha informado de que ya ha puesto en marcha una solución y que su sistema de vuelos "está comenzando a recuperarse". La compañía asegura además que continúa coordinándose con las aerolíneas y los aeropuertos para recuperar la normalidad.

Según datos de Flightradar24 recogidos por Europa Press, 425 vuelos con origen o destino en aeropuertos del Reino Unido han sido cancelados como consecuencia de la incidencia. Las compañías más afectadas son easyJet, con 137 movimientos cancelados, y British Airways, con 111. Por detrás aparecen KLM, con 26; Eurowings, con 22; y Ryanair, con 21.

Además de los aeropuertos ya mencionados, también se están registrando alteraciones en las operaciones de Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast y Edimburgo.

425 flight cancellations as of 1600 UTC to/from UK airports as airlines manage their flying programs for the rest of the day. easyJet 137

British Airways 111

KLM 26

Eurowings 22

Ryanair 21 https://t.co/1qxnGu1Hft — Flightradar24 (@flightradar24) September 8, 2026

La secretaria de Transporte británica, Heidi Alexander, ha señalado en X que es consciente de la situación y que los ingenieros están "solucionando en estos momentos" el fallo. "Estoy al tanto de un problema técnico que afecta a los vuelos en aeropuertos como Heathrow y Gatwick. Los técnicos han identificado el problema y lo están solucionando en este momento. Sé que esto causará molestias a los pasajeros y lo lamento. Por favor, consulten con su aerolínea para obtener la información más reciente", ha dicho exactamente.

Mientras el sistema recupera su funcionamiento, las aerolíneas están aplicando medidas para atender a los pasajeros afectados. Por ejemplo, easyJet ha asegurado que hará "todo lo posible para minimizar el impacto de esta situación en nuestros clientes". Entre las opciones que contempla están el traslado gratuito o el reembolso para quienes no puedan viajar en sus vuelos previstos, además de comidas y alojamiento en hotel cuando sea necesario.