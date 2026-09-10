Cinco muertos y 87 desaparecidos por el incendio de un ferry turístico en Filipinas

Cinco personas han muerto y 87 permanecen desaparecidas a raíz del incendio de un barco de pasajeros cerca de la isla de Coron, un importante destino turístico del oeste de Filipinas, indicaron este jueves los guardacostas.

El barco, en el que viajaban 134 pasajeros y tripulantes, de los cuales 42 han sido rescatados, sufrió el incendio en la noche del miércoles cuando se encontraba cerca de la costa de Coron, en la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional.

Los datos del portal de monitoreo marítimo MarineTraffic señalan que el ferri, con el nombre de M/V June Aster, había zarpado la noche del martes desde Manila.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", indicó en Facebook la Guardia Costera de Filipinas en su última actualización.

En llamas

En un vídeo compartido por los guardacostas en la citada red social se aprecia la embarcación completamente envuelta en llamas.

La portavoz de la Guardia Costera Noemi Cayabyab advirtió que las cifras de desaparecidos y fallecidos son preliminares y que "pueden cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate", en declaraciones a la emisora local RMN.

Cayabyab precisó que los intentos por sofocar las llamas continuaban en la madrugada del jueves.

Decenas de vidas al año

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas perdieron la vida por el hundimiento de un ferri que transportaba más de 350 pasajeros y se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.