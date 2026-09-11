Xi Jinping regresa a la India para culminar la normalización de las relaciones entre Pekín y Nueva Delhi

El presidente de China, Xi Jinping, viajará este fin de semana a la India para participar en la cumbre de líderes de los Brics y mantener una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi. Será su primer viaje al país desde 2019. Además, se producirá mientras Pekín y Nueva Delhi avanzan en la recuperación de sus relaciones tras años de tensiones fronterizas.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, ha confirmado este viernes que ambos mandatarios están preparando un encuentro al margen de la cumbre, que se celebrará en Nueva Delhi. Ning ha señalado que Pekín está dispuesto a abordar las relaciones con la India "desde una perspectiva de largo plazo", además de "reforzar la comunicación, potenciar la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias".

La reunión de los Brics se desarrollará bajo el título de "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad". A la cumbre está prevista la asistencia, además de Xi Jinping, del presidente de Rusia, Vladímir Putin; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no tiene prevista su asistencia.

Pekín y Nueva Delhi recuperan contactos

El regreso de Xi a la India se produce después de varios pasos destinados a normalizar las relaciones entre las dos potencias asiáticas. La crisis más grave de los últimos años comenzó con el enfrentamiento militar de junio de 2020 en el valle de Galwan, en el Himalaya, que causó la muerte de al menos 20 soldados indios y cuatro chinos.

El proceso de acercamiento comenzó a encauzarse en octubre de 2024, cuando Xi y Modi se reunieron en Kazán (Rusia) durante una cumbre de los Brics. Ambos volvieron a encontrarse a finales de agosto de 2025 en China, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Desde entonces, los dos países han recuperado los vuelos directos, reanudado la concesión de visados y reabierto el comercio fronterizo. También han aumentado los contactos diplomáticos y militares.

En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, acordaron en Pekín establecer nuevas vías de comunicación militar para evitar "malentendidos y errores de cálculo". Esta semana se produjeron las primeras reuniones militares de alto nivel dentro de ese proceso.

El acercamiento no ha eliminado las discrepancias entre Pekín y Nueva Delhi. Ambos mantienen diferencias territoriales y comerciales, mientras que la India registra un déficit comercial con China superior a los 99.000 millones de dólares. Además, los dos países mantienen varios contenciosos ante la Organización Mundial del Comercio.