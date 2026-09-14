En el marco de la travesía que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está realizando a bordo del crucero lanzamisiles Varyag, perteneciente a la Flota del Pacífico, este jueves ha llegado a una de las islas del archipiélago de las Kuriles, territorio que Japón reclama. Así, en el país nipón, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, han criticado este hecho, calificando como "absolutamente inaceptable" la presencia del dirigente ruso en el archipiélago. Es la primera ocasión en la que el mandatario visita estas islas, que son motivo de disputa, entre ambos países desde que accediese al poder en el año 2000.

La visita de Putin al archipiélago se dio a conocer en el año 2024, desde ese momento han sido varias las ocasiones en las que Japón ha presionado para que no se realizase, pues lo consideran "incompatible" con la postura del país nipón sobre los Territorios del Norte, así las denominan en Tokio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha emitido una nota protestando contra la visita del presidente ruso a una de las islas, concretamente a Etorofu –según la denominación japonesa, en Rusia se refieren a ella como Iturup—, insistiendo en que este archipiélago pertenece "tanto desde el punto de vista histórico como en virtud del Derecho Internacional" a su país. Y apuntan que "el Gobierno de Japón protesta enérgicamente por esta visita".

Asimismo, la primera ministra de Japón, en una rueda de prensa desde su residencia en Japón, expresando su malestar por la presencia de Putin en la isla, considerando que esto es "absolutamente inaceptable" y apunta que este hecho "hiere los sentimientos del pueblo japonés". Además, ha hablado en la misma dirección que la nota emitida por el Ministerio, asegurando que "los Territorios del Norte son, desde el punto de vista histórico y en virtud del Derecho Internacional, parte inherente de nuestro país".

Del mismo modo ha recriminado a Rusia no haber tenido en cuenta los "esfuerzos" realizados por Japón para estabilizar las relaciones entre ambos países, unas relaciones que se han visto afectadas desde "la agresión contra Ucrania". Ha afirmado Takaichi que espera que "tomen en serio la gravedad de este asunto".

Así, la visita de Vladimir Putin a Etorofu ha reabierto una herida histórica en Japón por un conflicto que ha impedido que Tokio y Moscú hayan firmado un tratado de paz de manera formal después de la II Guerra Mundial.