Atan a un técnico a una torre de telefonía para exigir que arreglen la cobertura

La desesperación por los continuos problemas de cobertura ha desembocado en una insólita protesta en Hardauli, una aldea del distrito de Fatehpur, en el estado indio de Uttar Pradesh. Un grupo de vecinos decidió atar a una torre de telefonía a un técnico de telecomunicaciones para exigir que responsables de la compañía acudieran a solucionar las deficiencias de la red.

El trabajador, identificado como Aditya Bhan Singh, fue inmovilizado con cables junto a la infraestructura de telecomunicaciones. Los vecinos aseguraban llevar cerca de dos años sufriendo problemas de conexión pese a la instalación de una torre en la zona.

"No lo liberaremos hasta que lleguen los funcionarios", llegaron a declarar los participantes en la protesta, según recoge The Times of India. Finalmente, el técnico fue puesto en libertad poco después.

Atan a un técnico a una torre móvil en la India por mala conectividad pic.twitter.com/uN8oN8zns7 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 15, 2026

Dos años con problemas de cobertura

El superintendente de policía de Fatehpur, Abhimanyu Manglik, explicó que el origen del incidente estaba en el malestar acumulado entre los habitantes de la localidad por el funcionamiento de la red.

"Los aldeanos afirmaron que la zona había estado sufriendo una mala conectividad móvil, en particular con los servicios 5G, durante casi dos años a pesar de que se instaló allí una torre de telecomunicaciones privada", señaló Manglik.

El episodio se produjo después de que los vecinos optaran por utilizar al técnico para presionar a la compañía y conseguir que algún responsable se desplazara hasta la zona para solucionar los problemas de la red.

Problemas de red en España

España también ha registrado recientemente incidencias importantes en las redes de telecomunicaciones. En mayo de 2025, un fallo dejó sin teléfono fijo ni conexión a internet a distintas zonas del país.

Los servicios afectados fueron recuperándose progresivamente. Posteriormente se confirmó que la incidencia había tenido su origen en un problema en uno de los routers de la red de la compañía.