Australia endurece su política migratoria y limita los visados a estudiantes internacionales

El Gobierno de Australia ha anunciado este jueves un importante giro en su enfoque sobre la inmigración. Con el propósito de ordenar sus fronteras y mantener la cohesión social, el Ejecutivo ha presentado un plan para reducir la entrada neta de ciudadanos extranjeros a 225.000 personas en el año 2028, frente a las cerca de 300.000 que se registran en la actualidad.

El ministro del Interior, Tony Burke, ha sido el encargado de desgranar este nuevo marco de actuación durante una comparecencia en el Club Nacional de Prensa de Camberra. En su intervención, el titular de la cartera ha defendido que la llegada de extranjeros ha sido históricamente una fortaleza para la nación, pero ha insistido en la obligación ineludible de que el Estado gestione de forma selectiva quién llega al país, quién permanece y quién debe abandonarlo.

Según los registros más recientes de la Oficina Australiana de Estadística (ABS), el saldo poblacional —la diferencia entre las llegadas y las salidas— se situó en 292.100 el pasado mes de marzo. Aunque esta cifra queda ya lejos del récord histórico de 518.000 personas contabilizado en el pico postpandemia entre 2022 y 2023, la Administración considera que es necesario seguir ajustando los flujos a la capacidad de asimilación del país.

Para lograr este objetivo, el Gobierno ha puesto el foco en los permisos formativos. Las nuevas directrices contemplan una importante restricción en la reagrupación familiar, de forma que a partir de ahora se limitará severamente la posibilidad de que los alumnos matriculados en centros educativos australianos traigan consigo a sus parientes. Aunque no se prevé un recorte directo en el volumen de admisiones académicas, la medida reducirá drásticamente la entrada de personas dependientes.

Asimismo, la hoja de ruta incluye un endurecimiento del control sobre aquellos individuos con permisos temporales que deciden prolongar su estancia una vez concluido su propósito inicial. De este modo, se busca poner coto a lo que en la práctica supone un encadenamiento sucesivo de autorizaciones para esquivar la salida del territorio nacional.

Las modificaciones normativas anunciadas llegan tras meses de debate interno y de infructuosos intentos por alcanzar un consenso legislativo con la oposición conservadora. Ante esta situación de bloqueo en el Parlamento, el Ejecutivo se valerá de sus prerrogativas regulatorias para modificar los requisitos y procedimientos de concesión de los permisos de residencia.

Estas decisiones se suman a otras iniciativas previas adoptadas por Burke, quien ya había ralentizado la tramitación del programa destinado a jóvenes viajeros que buscan un empleo temporal. Además, el pasado 1 de julio el Gobierno aplicó una fuerte subida de las tasas académicas y administrativas. En concreto, el coste de solicitud para cursar estudios superiores se disparó un 125 %, pasando de los 710 dólares australianos a los 1.600 actuales.