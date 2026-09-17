Canadá responde a la propuesta de convertirse en el primer "miembro asociado" de la UE

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha respaldado ante el Parlamento Europeo la propuesta de convertir a su país en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea, una fórmula de colaboración que Bruselas y Ottawa todavía deben concretar. Carney ha defendido que ambas partes pueden reforzar sus vínculos a partir de sus intereses y valores compartidos.

Durante su intervención este jueves ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, Carney afirmó que Canadá y la Unión Europea son "fuertes por separado", pero que "son más fuertes juntos". El primer ministro canadiense había asistido el miércoles como invitado de honor al discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen planteó durante ese discurso la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Se trataría de un estatus inédito destinado a ampliar la cooperación entre ambas partes en distintos ámbitos. Carney "acoge con satisfacción" la iniciativa y señaló que el futuro marco deberá definirse conjuntamente, con un "un enfoque único y positivo"

El primer ministro canadiense planteó que esta relación debería ir más allá del actual Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), firmado entre Ottawa y Bruselas y aplicado de forma provisional desde 2017.

Defensa, minerales críticos y tecnología

Entre las áreas que el primer ministro canadiense considera prioritarias se encuentran los minerales críticos, la industria de defensa, la inteligencia artificial, la computación, la seguridad energética, el espacio y los sistemas de pago.

Según su planteamiento, una cooperación más estrecha permitiría a Canadá y a la Unión Europea reforzar su autonomía estratégica y aprovechar sus respectivas capacidades industriales y tecnológicas. Carney también defendió una mayor integración comercial. En concreto, apostó por avanzar hacia un comercio digital más fluido de bienes no agrícolas y ampliar los intercambios en una amplia variedad de servicios.

LIVE: Address to the European Parliament • EN DIRECT : Allocation devant le Parlement européen https://t.co/PfRAMS1Agg — Mark Carney (@MarkJCarney) September 17, 2026

El primer ministro también se refirió a la participación canadiense en la próxima generación del programa europeo de financiación científica Horizon, además de ofrecer las contribuciones de Canadá al suministro energético de la Unión Europea.

Además, Carney destacó el potencial de Canadá para proporcionar gas e hidrógeno al mercado europeo, dentro de las áreas en las que Ottawa considera que existe margen para ampliar la cooperación.

La propuesta canadiense incluye también una dimensión centrada en la movilidad entre ambas partes. Carney planteó facilitar que los jóvenes puedan vivir, trabajar y estudiar tanto en Canadá como en los países de la Unión Europea. En este apartado mencionó expresamente la incorporación de Canadá al programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus+.