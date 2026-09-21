Xi Jinping viajará a Estados Unidos a finales de septiembre por invitación de Trump

El Gobierno de China ha confirmado este lunes que el presidente Xi Jinping viajará a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre para realizar una visita de Estado por invitación de Donald Trump. Washington ya había anunciado el desplazamiento, pero Pekín no lo había oficializado hasta ahora.

La agencia estatal Xinhua y el Ministerio de Exteriores chino han confirmado el viaje, aunque Pekín no ha detallado por ahora el programa completo del mandatario. Según la agenda anunciada por Washington, Xi llegará el miércoles a Estados Unidos y será recibido al día siguiente, junto a su esposa, Peng Liyuan, por Trump y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca.

El programa contempla una ceremonia de bienvenida, una reunión entre ambos presidentes y una cena de Estado.

Segundo encuentro entre Xi y Trump este año

Será la segunda reunión entre Xi y Trump en 2026, después del viaje que el presidente estadounidense realizó a Pekín el pasado mayo. En aquella ocasión, ambos Gobiernos acordaron, entre otras cuestiones, establecer un canal intergubernamental de diálogo sobre inteligencia artificial.

La nueva cumbre se celebrará pocos días después de las conversaciones mantenidas en Nueva York entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Ambos abordaron la aplicación de acuerdos alcanzados en anteriores rondas de negociación, además del comercio y la inversión bilateral.

Aranceles, IA y Taiwán

El ámbito comercial será uno de los asuntos pendientes. China y Estados Unidos mantienen desde octubre de 2025 una tregua arancelaria que expira el próximo 10 de noviembre. El acuerdo suspendió parte de los gravámenes y restricciones adoptados durante meses de escalada, incluidos algunos controles chinos a la exportación de tierras raras.

La reunión también podría abordar otros asuntos internacionales y bilaterales, entre ellos la guerra en Irán, la inteligencia artificial y Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín.

Trump había anunciado en julio que Xi viajaría a Washington el 24 de septiembre, después de los contactos mantenidos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, al margen de una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en Filipinas.

Aquellas conversaciones se centraron en identificar áreas de cooperación y preparar el encuentro entre ambos mandatarios.