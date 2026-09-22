Corea del Norte realiza con éxito la prueba de "una nueva arma de gran importancia"

Corea del Norte ha anunciado la realización con éxito de una prueba de "una nueva arma de gran importancia" para su industria armamentística. El ensayo tuvo lugar el domingo y contó con la presencia del líder norcoreano, Kim Jong-un, según la agencia estatal KCNA.

La prueba fue realizada por la Dirección General de Misiles de Corea del Norte, que puso a prueba el nuevo sistema como parte de las actividades que desarrolla junto a los institutos de investigación vinculados a las ciencias de la defensa.

KCNA señaló que el ejercicio estaba relacionado con "una nueva arma de gran importancia para el avance de la tecnología de sistemas de armamento", sin ofrecer detalles sobre sus características o capacidades.

El anuncio se produce después de que Japón y Corea del Sur informaran el domingo, coincidiendo con la fecha del ensayo, del lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte.

Kim destaca el avance tecnológico

Durante la prueba, Kim Jong-un afirmó que el resultado constituye una muestra de "tecnología de defensa nacional avanzada" y de una "renovación significativa en la modernización de las Fuerzas Armadas", según recoge KCNA.

El líder norcoreano también destacó la importancia de haber adquirido la tecnología utilizada durante el ejercicio. Kim aseguró además que esta tecnología se convertirá en "un dolor de cabeza incurable" para los "enemigos" de Corea del Norte, en referencia a los adversarios de Pionyang.

Las autoridades norcoreanas no han precisado qué tipo de arma fue probada ni han facilitado información sobre sus características técnicas. KCNA se ha limitado a señalar que el ensayo forma parte de las actividades habituales de la Dirección General de Misiles y de los organismos de investigación de defensa asociados.