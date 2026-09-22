El evidente deterioro físico de Mohamed VI: reaparece muy débil y con problemas al caminar

El rey Mohamed VI de Marruecos, que ha reducido notablemente sus apariciones públicas durante el último año, ha presidido este lunes en Rabat la ceremonia religiosa por el 28.º aniversario del fallecimiento de su padre, Hassan II. Su evidente deterioro físico —más débil y delgado, y con problemas al caminar— ha vuelto a hacer sonar las alarmas sobre su estado de salud.

🇲🇦 Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a présidé lundi à Rabat, une veillée religieuse commémorant le 28ème anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II. pic.twitter.com/EHTC5CpOOL — Le360 (@Le360fr) September 21, 2026

En las imágenes del acto, que se retransmitió en directo por radio y televisión, el monarca marroquí presenta un gesto hierático que no cambia prácticamente en toda la ceremonia. De hecho, no llega a levantar la cabeza y es obvio que se mueve con dificultad.

🔴🇲🇦 أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى ال 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. pic.twitter.com/19JZVIFehC — Omar Semlali (@Omarsemlalii90) September 21, 2026

Dos apariciones en tres meses

A lo largo de este verano, le habíamos visto en dos ocasiones. La primera, durante los actos celebrados a finales de julio con motivo del 25º aniversario de su entronización, en la conocida como Fiesta del Trono. Marco en el que se produjo la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta desde Marruecos, entre los días 30 y 31 del mes. Después estuvo desaparecido durante prácticamente un mes.

El 24 de agosto dirigió la ceremonia conmemorativa por el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma en el Palacio Real de Rabat. La reducción de su agenda institucional ha desatado todo tipo de rumores en los últimos meses y ha trasladado el foco en el ascenso al trono de su heredero, el hijo mayor del rey Mohamed VI y la princesa Lalla Salma: el príncipe Mulay Hasán.

Diagnosticado de sarcoidosis

Mohamed VI padece desde hace años una enfermedad autoinmune llamada sarcoidosis. Una patología crónica de origen desconocido que provoca tanto la inflamación como la formación de nódulos (granulomas) en órganos vitales, principalmente en los pulmones, impidiendo su correcto funcionamiento.

Los propios médicos del monarca de Marruecos confirmaron el diagnóstico después de una serie de episodios de arritmias cardíacas que requirieron intervención quirúrgica en los años 2018 y 2020.