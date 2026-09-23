Marruecos vota con la mirada puesta en una nueva invasión de Ceuta y Mohamed VI al mando de la política exterior

Más empleos y mejores salarios además de mejores viviendas, colegios, hospitales e infraestructuras. Estas son algunas de las principales preocupaciones de los cerca de 16 millones de votantes marroquíes que acudirán a las urnas este miércoles para elegir un nuevo Parlamento. Unas elecciones que están en un segundo plano para el país vecino, que tiene los ojos puestos en una nueva invasión de Ceuta y sabiendo que su monarca, Mohamed VI, es el que controla el régimen africano y el que toma la última decisión en todos los asuntos trascendentales, más aún si se trata de política exterior. Por estas cuestiones, sumadas al cabreo de la sociedad, en particular de los jóvenes, se espera una baja participación.

Unos comicios que no cambiarán el apetito conquistador de Marruecos con España y otros territorios de África. Tanto Mohamed VI como su entorno más cercano quieren que se haga realidad el "Gran Marruecos", el plan expansionista que consiste en anexionar las "ciudades ocupadas" de Ceuta, Melilla, las islas Canarias, otros islotes españoles, además del Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí. Un planteamiento que han reivindicado los partidos políticos, que han aprovechado la invasión de Ceuta para confrontar con España.

Una agenda internacional muy definida desde hace tiempo que consiste en atar lazos con países como Estados Unidos e Israel para conseguir como cuestión prioritaria el reconocimiento sobre la soberanía del Sáhara, la antigua colonia española hasta el año 1975. Tal y como dijo en su momento Mohamed VI, el Sáhara Occidental es el "prisma" a través del que Marruecos mira sus relaciones con otros países.

El ministro de Exteriores lo elige Mohamed VI

De ahí que Mohamed VI elija siempre a sus ministros de Exteriores. El cargo lo ocupa actualmente Naser Burita, nombrado en abril de 2017 por Mohamed VI y diplomático con una amplia carrera. En estos diez años se ha ganado la confianza del monarca y sus logros lo avalan, no como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Burita ha conseguido en menos de una década afianzar buenas relaciones con países de todos los continentes, como por ejemplo Estados Unidos e Israel y ha conseguido que muchos de ellos apoyen al régimen de Mohamed VI en la cuestión del Sáhara. Un Sáhara que fue entregado por Pedro Sánchez a Marruecos en el año 2022 sin dar ningún tipo de explicación y sin llevarlo al Congreso.

Como el monarca es quien designa al titular de Exteriores, los partidos apenas han mencionado en sus programas electorales la política exterior. Sí que es cierto que solo el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), islamista radical en la oposición y con una postura que rechaza por ejemplo el acercamiento con Israel, tiene un pequeño apartado. Aunque las encuestas no le dan como ganador.

Unas encuestas que apuntan a una reedición de la actual coalición que lidera la Agrupación Nacional Independiente (RNI), encabezado por el actual primer ministro Aziz Ajanuch, junto con el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), fundado por Fuad Alí el Himma, amigo de la infancia y uno de los principales asesores de Mohamed VI-. La duda es si RNI terminará ganando o, como todo parece apuntar, será el PAM.

El ganador tendrá que seguir las indicaciones de Mohamed VI en los asuntos geopolíticos que vengan como por ejemplo la inminente visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en las próximas semanas, la aprobación en España de la ley que otorga la nacionalidad a los saharauis, y la posible visita del presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, a España o la anunciada celebración de una Reunión de Alto Nivel con el país enemigo de Marruecos en Madrid.

Miedo a un cambio de Gobierno en España

Y un asunto aún más relevante. Que los españoles saquen a Pedro Sánchez de la Moncloa. Un nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal podría desbaratar los planes expansionistas de Marruecos, que se encuentra cómodo con la sumisión del Ejecutivo socialista al régimen de Mohamed VI. De ahí, como ya adelantó Libertad Digital, la presión de Marruecos a Sánchez para que blinde legalmente su cesión del Sáhara a los intereses de Mohamed VI antes de las elecciones generales del año que viene en España.

En paralelo, ante este posible cambio de color en la Moncloa, el país vecino ha redoblado los ataques contra el Partido Popular con comunicados como el del Ministerio de Exteriores marroquí del 10 de septiembre sobre Ceuta, en el que tras cargar contra el PP por caer en el populismo, advertía de que no iba a ser "chivo expiatorio de ajustes de cuentas partidistas" y recalcaba que "la vecindad geográfica es un hecho inmutable". No es el primer choque entre Marruecos y populares. En 2011, cuando Mariano Rajoy llegó al poder se produjo una multitudinaria manifestación contra el PP en Casablanca en protesta por su postura respecto al Sáhara Occidental.