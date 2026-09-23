Marruecos vuelve a exigir la soberanía sobre el Sáhara y calla sobre la invasión de Ceuta en la ONU

En medio de las elecciones, Marruecos ha vuelto a la carga para anexionar definitivamente el Sáhara Occidental. El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha asegurado en la ONU que la situación en torno al Sáhara Occidental se encuentra "en un punto de inflexión histórico" a raíz de la resolución aprobada hace cerca de un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el plan de autonomía de Rabat para el territorio, antes de insistir en que la disputa está en un camino "irreversible", a pesar de la firme oposición del Frente Polisario a esta vía. Una intervención en la que ha evitado hablar sobre la invasión de Ceuta, que deja en muy mal lugar al régimen de Mohamed VI.

"Gracias al impulso iniciado por el rey Mohamed VI, la cuestión del Sáhara marroquí alcanzó un punto de inflexión histórico con la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2797 el pasado octubre", ha dicho durante su discurso ante la 81ª Asamblea General, en referencia a un texto que reconoce el plan de Rabat como "la solución más viable" al conflicto. "Desde entonces, esta disputa regional ha emprendido un rumbo irreversible, rompiendo con el pasado y mirando hacia el futuro con miras a su resolución definitiva", ha defendido Burita, quien ha reseñado que "esta vía se fundamenta en principios y parámetros que no admiten interpretación alguna sobre líneas o márgenes, como algunos intentan en vano, engañándose y distanciándose de la realidad".

De este modo, el ministro, que secunda todas las decisiones del monarca marroquí, ha insistido que la resolución establece que "no hay solución al marco de la autonomía, bajo soberanía marroquí" y que "no hay mecanismo al margen del proceso de negociación política bajo los auspicios de la ONU, y solo a partir de una base, la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos", una postura que no acepta el Frente Polisario, que insiste en la necesidad de un referéndum de independencia.

"No puede haber discusión o disputa sobre las responsabilidades y obligaciones de las cuatro partes claramente identificadas por la resolución 2797 del Consejo de Seguridad", ha destacado el jefe de la diplomacia marroquí, que ha agregado que "no debe mantenerse el statu quo preferido por otras partes". "El tren de la solución política ya ha arrancado", ha dicho.

Y ha acusado al Frente Polisario de "violar el alto el fuego" y "no respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", al tiempo que ha remarcado que "no puede aceptarse que se siga reteniendo a la población en campamentos como si fueran rehenes desde hace medio siglo", en referencia a los saharauis que viven en campamentos en Argelia tras huir de las zonas ocupadas por Marruecos.

"En paralelo a su firme compromiso con la solución definitiva de esta disputa regional, Marruecos continúa impulsando con determinación el desarrollo social y económico de sus provincias del sur, particularmente en los ámbitos de las infraestructuras, la educación universitaria, el sector sanitario y los aeropuertos, entre otros", ha defendido.

Elecciones de Marruecos

Burita ha presumido de que los residentes en estas zonas de Sáhara Occidental bajo control de Marruecos podrán acudir este miércoles a las urnas para participar en las elecciones parlamentarias, lo que permitirá "reforzar la representación parlamentaria" y "contribuir a la gestión diaria de las necesidades de los habitantes en las provincias marroquíes".

Unas elecciones que no cambiarán la dirección del país vecino en las cuestiones determinantes, más aún si se trata de cuestiones internacionales. Y tampoco cambiarán el apetito conquistador de Marruecos con el Sáhara y otros territorios de España y África. Tanto Mohamed VI como su entorno más cercano quieren que se haga realidad el Gran Marruecos, el plan expansionista que consiste en anexionar las "ciudades ocupadas" de Ceuta, Melilla, las islas Canarias, otros islotes españoles, además del Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí. Un planteamiento que han reivindicado los partidos políticos, que han aprovechado la invasión de Ceuta para confrontar con España.