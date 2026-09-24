El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), formación liberal integrada en la coalición del Gobierno saliente, ha ganado las elecciones legislativas de Marruecos con 97 de los 395 escaños del Parlamento, según los datos provisionales anunciados por el Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Abdeluafi Laftit, comunicó los resultados casi nueve horas después del cierre de los colegios. La jornada estuvo marcada por una participación del 38,08%, equivalente a una abstención del 61,9%.

El PAM supera a sus socios de Gobierno

El PAM se sitúa por delante de sus actuales socios de coalición. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que hasta ahora encabezaba el Ejecutivo, obtiene 66 escaños, mientras que el partido nacionalista Istiqlal conserva la tercera posición con 65.

Los resultados mantienen así a las tres formaciones que integraban la coalición saliente entre las principales fuerzas del Parlamento, aunque el PAM pasa a ocupar el primer puesto.

🇲🇦🗳️#FLASH| Le ministère de l'Intérieur annonce les résultats provisoires, avec le PAM qui remporte les élections législatives : 1. PAM 97 sièges

2. RNI 66 sièges

3. Istiqlal 65 sièges

4. PJD 54 sièges

5. MP 29 sièges

6. USFP 26 sièges

7. PPS 19 sièges https://t.co/aYTMkXq4XQ pic.twitter.com/x2d8kRrSJ0 — Morocco Intel (@MoroccoIntel) September 24, 2026

El sistema electoral marroquí distribuye los escaños teniendo en cuenta el número de electores inscritos en cada circunscripción y no únicamente los votos válidos. Este modelo favorece la fragmentación y dificulta que una formación alcance por sí sola la mayoría absoluta.

El regreso del Partido Justicia y Desarrollo

Una de las principales novedades de las elecciones es el resultado del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), de orientación islamista moderada. La formación consigue 54 escaños, después de haber pasado de 125 a 13 diputados en las elecciones de 2021.

El resultado supone la recuperación del partido que había dominado las elecciones durante una década. El PJD llegó al Gobierno tras las protestas de 2011 y volvió a ganar las legislativas de 2016. La izquierda mantiene una presencia minoritaria en el Parlamento, con ocho escaños.

Una abstención del 61,9%

La participación fue uno de los principales datos de la jornada. Solo votó el 38,08% de los 15,8 millones de electores inscritos, lo que sitúa la abstención en el 61,9%. La cifra es la más baja en participación desde 2007. En las elecciones de 2021, la abstención fue del 49,6%, mientras que en 2007 alcanzó el 63% y en 2016 llegó al 57%.

Laftit destacó, al margen de la tendencia general, la participación registrada en el Sáhara Occidental. Según sus datos, alcanzó el 77% en El Aaiún y el 61% en Dajla.

El ministro aseguró que la jornada transcurrió con "normalidad", salvo algunos incidentes aislados que, según indicó, no afectaron al proceso electoral. En su intervención, no hizo referencia a las denuncias sobre una supuesta manipulación de urnas y votos en mesas de Tánger. Unos 3.000 observadores, incluidos 200 internacionales, siguieron el desarrollo de los comicios.

El PAM afronta la formación del nuevo Gobierno

Con los resultados provisionales, el PAM queda como primera fuerza parlamentaria. El rey Mohamed VI deberá nombrar al nuevo presidente del Gobierno, que será un miembro del partido vencedor.

El PAM fue fundado en 2008, entre otros, por Fouad Ali El Himma, antiguo compañero de colegio de Mohamed VI y consejero real. Desde hace dos meses también forma parte de la formación Fouzi Lekjaa, ministro de Presupuesto y presidente de la Federación Marroquí de Fútbol.

Lekjaa figura entre los nombres mencionados para encabezar el próximo Ejecutivo. La dirección del PAM es colegiada y en ella también participan la ministra de Vivienda, Fatima Ezzara El Mansouri, y el ministro de Juventud y Cultura, Mehdi Bensaid.

Los analistas locales citados en la información consideran probable que se mantenga la actual alianza entre PAM, RNI e Istiqlal, aunque con un mayor peso del partido que ha quedado primero en las urnas.