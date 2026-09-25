Japón multa a tres chinos por capturar un monumento natural protegido: cazan 6370 cangrejos ermitaños

Tres ciudadanos chinos fueron sancionados en Japón tras haber sido interceptados con un cargamento ilegal de 6.370 cangrejos ermitaños terrestres, una especie declarada formalmente como monumento natural protegido a nivel estatal debido a su alto valor cultural y científico.

El caso se destapó tras un operativo policial en la prefectura de Okinawa, donde las autoridades arrestaron a tres jóvenes de 21, 25 y 29 años. Los implicados fueron procesados por vulnerar la Ley de Protección de Bienes Culturales de Japón, tras descubrirse que habían recolectado masivamente los crustáceos de forma clandestina en enclaves protegidos.

Los acusados, que confesaron los cargos durante el juicio, embalaron los animales en cajas de cartón e intentaron enviarlos mediante una sucursal postal. [1]

Alerta por el impacto ecológico

Las autoridades destacaron un cambio preocupante en el furtivismo local: en lugar de buscar ejemplares adultos, la recolección se centró en crías y jóvenes, amenazando el relevo generacional de la especie.

Los 6.370 ejemplares fueron rescatados con vida y devueltos a su hábitat natural.