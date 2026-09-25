La delegación española en la ONU tenía como una de sus citas principales un encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita. Tras el encuentro, fuentes españolas difundieron que Marruecos había ofrecido garantías de "plena colaboración" sobre Ceuta y en particular sobre la devolución de inmigrantes, muchos menores, que continúan en la ciudad mes y medio después.

La versión de Marruecos fue sensiblemente distinta. En rueda de prensa, Burita aseguró que "si los inmigrantes ilegales no han sido devueltos, si los menores no han sido devueltos, la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España".

El jefe de la diplomacia marroquí descargó toda la responsabilidad en España de las consecuencias de la invasión y subrayó que "no es Marruecos quien lleva a cabo esa devolución". La cual, dijo, se ha visto vinculada a "polémicas, consideraciones, 'obstáculos', entre comillas, y dificultades españolas", no así a la "voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes".

Según cifras del propio Gobierno, muy alejadas de las de las autoridades ceutíes, entre 3.000 y 3.500 inmigrantes siguen en la ciudad fuera de los campamentos instalados por el Ejecutivo. Juan Jesús Vivas estima que son hasta 13.000 los inmigrantes que siguen en las calles.