Tailandia rechaza los recursos de Daniel Sancho y ratifica su cadena perpetua

El Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, ha rechazado este viernes los recursos presentados y ha confirmado la condena a cadena perpetua impuesta a Daniel Sancho por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

La vista se celebró a puerta cerrada y únicamente pudieron asistir las personas invitadas por el tribunal. A la sesión acudieron los abogados y representantes tailandeses de ambas partes. Por parte de Sancho estuvieron Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap, mientras que Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin, conocida como Lak, representaron a la familia de la víctima.

Sancho siguió la vista por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde permanece recluido desde la sentencia de primera instancia. La resolución de apelación mantiene así la condena dictada el 29 de agosto de 2024, cuando el tribunal lo declaró culpable del asesinato premeditado de Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan, así como del descuartizamiento y ocultación del cadáver.

Aunque el asesinato premeditado contempla la pena de muerte en Tailandia, los jueces tuvieron en cuenta entonces como circunstancia atenuante la confesión inicial de Sancho y rebajaron el castigo a cadena perpetua.

Recordemos que la defensa había presentado su recurso en marzo de 2025. Su principal argumento consistía en cuestionar la existencia de premeditación y sostener que la muerte de Arrieta se produjo accidentalmente durante una pelea. Los abogados también solicitaron una nueva vista o incluso la repetición del juicio para incorporar nuevos testigos.

La familia de Arrieta, por su parte, había recurrido en diciembre de 2024 para reclamar una condena más severa. Consideraba que las pruebas justificaban la imposición de la pena de muerte y solicitaba además una indemnización superior a los 4,42 millones de baht, unos 117.000 euros, fijados inicialmente.

Ninguno de los dos recursos ha conseguido modificar el núcleo de la sentencia. El fallo de apelación había sido elaborado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y remitido al Tribunal Provincial de Samui a principios de septiembre. Según el procedimiento tailandés, es el tribunal que juzgó el caso en primera instancia el encargado de comunicar oficialmente la resolución a las partes, aunque esta proceda de una instancia superior.

La decisión de este viernes tampoco supone el final definitivo del procedimiento. Tanto la defensa de Sancho como la familia de Arrieta disponen todavía de la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo de Tailandia, última instancia judicial del país. Hasta que no se agote esta vía o las partes renuncien a ella, la condena no será firme.

La firmeza de la sentencia será especialmente relevante para el futuro penitenciario de Sancho. Una vez concluido el proceso judicial, su defensa podría solicitar que cumpla en España el resto de la condena, al amparo del convenio de transferencia de personas condenadas existente entre ambos países. Este traslado, sin embargo, no sería automático y dependería de la decisión de las autoridades tailandesas y del cumplimiento de los requisitos legales y penitenciarios correspondientes.

Con la confirmación de la cadena perpetua en apelación, el proceso entra ahora en una nueva fase a la espera de que las partes decidan si presentan un último recurso ante el Tribunal Supremo tailandés.