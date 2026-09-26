Rescatada en Pakistán una mujer española víctima de un matrimonio forzoso urdido en Barcelona

Un equipo de agentes conjuntos de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra ha culminado con éxito una compleja operación internacional que ha permitido liberar a una ciudadana de origen pakistaní. La víctima había sido trasladada mediante engaños a su país natal con el objetivo de someterla a un enlace matrimonial contra su voluntad, tras la firme oposición de sus parientes a la relación sentimental que mantenía en España.

Los hechos se remontan al año 2023, fecha en la cual la mujer inició un noviazgo con un hombre de su misma nacionalidad que regenta un negocio de informática en la capital catalana. Desde el principio, la familia de la joven mostró un profundo rechazo hacia la pareja, sometiéndola a continuas presiones para que pusiera fin al vínculo amoroso. A pesar de las coacciones, ambos decidieron formalizar su unión mediante un rito religioso dos años más tarde, lo que incrementó la hostilidad de su entorno más cercano.

El acoso no se limitó a la mujer. Terceras personas vinculadas a su círculo familiar advirtieron al novio de que su integridad física corría un serio peligro si persistía en continuar adelante con la relación sentimental. Pese a estas graves amenazas, la pareja intentó mantener su vida en común, hasta que los familiares idearon una trampa para separarles de manera definitiva.

En septiembre de 2025, bajo la falsa promesa de que finalmente iban a aceptar el compromiso, convencieron a la joven para viajar a Pakistán acompañada por un hermano de su padre. Sin embargo, al pisar suelo asiático, la realidad fue muy distinta: le arrebataron su pasaporte español y la confinaron en un domicilio bajo estricta vigilancia, obligándola poco después a contraer nupcias con un primo residente en el país.

La situación alcanzó su punto más crítico tres meses después, en diciembre de ese mismo año. El marido de la joven sufrió un violento ataque con un arma blanca en las calles de la Ciudad Condal a manos de dos individuos. Tras sobrevivir a la agresión, la víctima acudió a las dependencias policiales no solo para denunciar el apuñalamiento, sino para alertar de la dramática situación de secuestro que estaba padeciendo su pareja en el extranjero.

Ante la enorme gravedad de los acontecimientos, se formó un grupo de trabajo integrado por investigadores policiales españoles que logró ubicar el paradero exacto de la mujer. Gracias a la vital coordinación con la embajada de España y las autoridades gubernamentales locales, agentes del cuerpo de seguridad estatal pudieron efectuar el rescate y organizar el regreso seguro de la joven a la Península Ibérica.

Una vez en territorio nacional, la víctima ha comenzado a recibir atención especializada para recuperarse de la dura experiencia. Las pesquisas de los cuerpos de seguridad no se detuvieron y, finalmente, el pasado 21 de julio se produjo la detención en el aeropuerto de El Prat de dos hombres de 41 y 45 años, principales sospechosos del ataque con cuchillo y acusados formalmente de un delito de tráfico de seres humanos con finalidad de matrimonio forzado.