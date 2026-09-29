La dictadura de Corea del Norte culpa a Estados Unidos de desatar una nueva carrera nuclear

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura comunista de Corea del Norte ha lanzado una dura acusación contra Estados Unidos, responsabilizándolo de ser el principal causante del deterioro del régimen internacional de no proliferación. Según Pyongyang, la modernización de las capacidades atómicas estadounidenses amenaza con desencadenar una nueva carrera armamentística a escala global.

Las autoridades del régimen de Kim Jong-un han difundido un extenso memorando a través de su agencia oficial, KCNA. En este texto, Pyongyang cuestiona el cumplimiento por parte de Washington de sus compromisos como Estado poseedor de armas nucleares. Además, los dirigentes norcoreanos denuncian de forma enérgica tanto el incremento de las capacidades estratégicas norteamericanas como la extensión de su cooperación militar con países aliados.

El documento sitúa el supuesto origen de esta política hegemónica en los albores de la era atómica. El aparato de propaganda norcoreano recuerda que Estados Unidos protagonizó en 1945 el primer ensayo nuclear de la Historia en Nuevo México. Desde entonces, asegura el texto, Washington habría tratado de preservar una posición de dominio exclusivo mediante el desarrollo incesante de su propio arsenal.

En concreto, el memorando cifra en más de un millar los ensayos realizados por la potencia norteamericana entre 1945 y 1994. Asimismo, subraya que el arsenal estadounidense llegó a superar las 32.500 armas de distintos tipos durante los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría. Según el régimen norcoreano, Estados Unidos habría modificado posteriormente su estrategia para mantener esta supremacía de una manera menos visible frente al ascenso de la Unión Soviética.

Con este telón de fondo, el régimen totalitario acusa a la actual Administración estadounidense de guiarse por principios como la "paz a través de la fuerza". El Ministerio de Exteriores norcoreano pone también el foco en el ámbito espacial, criticando el reciente reconocimiento oficial por parte del Ejército estadounidense sobre la existencia de armas de control en órbita. Pyongyang interpreta que estas capacidades buscan consolidar una superioridad militar total en tierra, mar, aire y espacio.

Otra parte sustancial de las críticas de la dictadura asiática se centra en la transferencia de tecnología. Pyongyang acusa a Washington de haber permitido excepciones al Tratado de No Proliferación mediante la cooperación con sus aliados de la OTAN, Israel, Corea del Sur y Japón. El memorando señala especialmente la autorización para que Seúl desarrolle submarinos de propulsión nuclear y la ampliación del proyecto estratégico Aukus.

Finalmente, el régimen de Kim Jong-un advierte de que la continuidad de estas políticas podría desencadenar una catástrofe mundial. De manera cínica, Corea del Norte se reivindica a sí misma como un "Estado nuclear responsable" y asegura que tomará esta supuesta inacción internacional frente a Estados Unidos como justificación para futuras actuaciones destinadas a proteger su seguridad estratégica en la región de Asia-Pacífico.