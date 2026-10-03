Pakistán acusa a la India de asesinar a dos civiles en la frontera

El Gobierno de Pakistán ha denunciado este sábado que la Fuerza de Seguridad Fronteriza de India ha acabado con la vida de dos de sus ciudadanos en la tensa zona limítrofe que separa a ambas naciones. El grave incidente ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní a llamar a consultas de urgencia al encargado de negocios indio en el país, elevando así la tensión diplomática entre dos potencias nucleares que mantienen un dilatado historial de desencuentros y escaramuzas fronterizas a lo largo de las décadas.

El incidente armado tuvo lugar durante la jornada del pasado viernes en la localidad de Bedian, situada en la conflictiva provincia paquistaní de Punjab. Las autoridades de Nueva Delhi justificaron en un primer momento el uso de la fuerza militar alegando que los individuos fallecidos intentaban infiltrarse de manera subrepticia y con intenciones ilícitas en su país. Sin embargo, la diplomacia de Islamabad ha negado en rotundo esta versión, calificando el ataque de las tropas de vigilancia indias como un acto de agresión desproporcionado contra personas desarmadas en el momento de los disparos.

A través de un contundente comunicado oficial, el departamento de Exteriores paquistaní ha subrayado que la nación "rechaza categóricamente cualquier intento de caracterizar falsamente a los fallecidos como infiltradores". La disputa sobre la narrativa en esta clase de choques resulta una constante en una frontera fuertemente militarizada. Estos enfrentamientos armados, si bien pueden parecer aislados, tienen siempre el potencial de desencadenar crisis políticas y diplomáticas de mayor magnitud entre dos Estados vecinos que mantienen una profunda desconfianza mutua desde el mismo momento de su partición territorial e independencia del Imperio británico en 1947.

Las altas autoridades diplomáticas de Pakistán han trasladado de manera directa al representante indio que se trata de "una grave violación de los derechos humanos fundamentales". Han hecho un especial hincapié en la clara vulneración del derecho a la vida, advirtiendo además de que este tipo de contundentes actuaciones plantea serias dudas y preocupaciones sobre el verdadero compromiso gubernamental de Nueva Delhi con la necesaria protección de la población civil en el estricto marco de lo establecido por el Derecho Internacional.

Además, el Ejecutivo paquistaní ha exigido a la Administración de la India que asuma todas sus responsabilidades frente a la tragedia ocurrida en el Punjab. En este sentido, ha solicitado de forma perentoria que se ponga en marcha "una investigación inmediata, transparente y creíble sobre el incidente". Asimismo, desde la capital de Pakistán se reclama con firmeza que se adopten todas las medidas disciplinarias y acciones legales oportunas contra los efectivos responsables de abrir fuego. Se espera que la India comunique de manera oficial las conclusiones de estas pesquisas para tratar de mitigar la creciente hostilidad bilateral.