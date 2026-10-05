Alerta ante una muerte por posible peste neumónica: 200 personas y cinco hospitales están en cuarentena

La repentina muerte de una investigadora de 28 años que trabajaba en un laboratorio especializado en enfermedades infecciosas de la ciudad siberiana de Irkutsk —en Rusia Oriental— ha hecho saltar las alarmas. La mujer, identificada por medios locales como Daria Shipilova, podría haber fallecido de peste neumónica tras romper accidentalmente un tubo de ensayo.

Esta sospecha habría llevado a las autoridades sanitarias a poner en cuarentena a las 200 personas que habían estado en contacto con ella en los días previos, y también cinco hospitales. La peste neumónica es la presentación más grave de la enfermedad y se contagia por contacto con la bacteria Yersinia pestis.

Normalmente está presente en pequeños mamíferos o pulgas, por lo que la infección puede llegar por esta vía o bien por la aérea, al inhalar partículas respiratorias procedentes de una persona contagiada. Además, el periodo de incubación es más corto que el de otras variantes, tan sólo de 24 horas.

Accidente en el laboratorio

Según People of Baikal, a la fallecida —que trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto Antipeste, fundado en 1934 con ese objetivo aunque en la actualidad su actividad es mas amplia— se le rompió un tubo de ensayo con el patógeno el pasado 25 de septiembre.

"Poco después, enfermó y fue trasladada en ambulancia al hospital Shelekhov. Permaneció allí tres días y falleció la noche del 2 de octubre", informa la revista digital rusa.

Una fuente cercana a las fuerzas de seguridad habría informado al medio de que la noche del 1 de octubre se celebró una reunión en Irkutsk con las autoridades competentes y comenzó una operación para localizar a las personas con las que la investigadora había tenido contacto, que habrían sido trasladadas en ambulancias hasta el hospital, para practicarles las pruebas.

EEUU monitorea la situación

Rospotrebnadzor, el organismo público encargado de la salud pública y la vigilancia epidemiológica en Rusia, se ha limitado a compartir este domingo que la científica, que presentaba un cuadro respiratorio grave, murió de una "neumonía de etiología desconocida". Pero los movimientos del Kremlin denotan preocupación.

Moscú ha enviado a la directora de la agencia federal encargada de la vigilancia epidemiológica del país, Anna Popova, a supervisar la evolución de las personas en cuarentena así como de la investigación de las causas de la muerte de Shipilova. Por su parte, la Casa Blanca ha anunciado que está monitoreando la situación desde Washington.