Investigan una segunda muerte por el posible brote de peste neumónica en Rusia

Una segunda persona habría muerto en la región rusa de Irkutsk después de haber sido ingresada en un hospital de la zona donde las autoridades investigan la muerte de una trabajadora de un laboratorio que podría haber contraído peste neumónica. La información ha sido adelantada este martes por el diario británico Daily Mail, que cita a medios locales rusos.

La nueva muerte se habría producido en el hospital del distrito de Irkutsk, según las informaciones recogidas por el periódico británico, aunque no existe por el momento confirmación oficial de que esta persona haya fallecido a causa de la peste.

La alarma en la región comenzó después de la muerte, el pasado 2 de octubre, de Daria Shipilova, una investigadora de 28 años que trabajaba en el Instituto Antipeste de Irkutsk. Según medios locales, la mujer habría estado expuesta a Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste, después de que se rompiera accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias durante su trabajo en el laboratorio.

Shipilova comenzó a encontrarse mal después de una expedición en Buriatia y fue ingresada el 29 de septiembre. Permaneció tres días hospitalizada en Shelekhov, una ciudad próxima a Irkutsk, y murió el 2 de octubre.

Tras su fallecimiento, las autoridades comenzaron a localizar y vigilar a las personas que habían estado en contacto con ella. Según las informaciones difundidas, alrededor de 200 personas habrían estado expuestas a la investigadora y varios hospitales de la región habrían quedado sometidos a medidas de cuarentena.

Rusia niega que haya un brote de peste

A pesar de las informaciones sobre una posible infección por peste neumónica, las autoridades sanitarias rusas mantienen que Shipilova murió de una "neumonía de etiología desconocida" y aseguran que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es estable.

El organismo ruso de vigilancia sanitaria, Rospotrebnadzor, ha negado la existencia de un brote de peste. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió además que la población se atenga únicamente a la información proporcionada por las autoridades sanitarias y no a los rumores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha señalado que la causa de la muerte de la investigadora todavía no está confirmada. El organismo ha explicado que está en contacto con Moscú para verificar lo sucedido y evaluar sus posibles implicaciones para la salud pública internacional.

Según la OMS, los contactos de la fallecida ya habrían sido identificados y permanecen bajo vigilancia. Hasta ahora, ninguno habría desarrollado síntomas, por lo que el organismo estima que el riesgo es entre moderado y bajo en Irkutsk, bajo para Rusia y muy bajo para la región europea de la OMS.

Hospitales y medidas de prevención

La posible segunda muerte se conoce mientras continúan las medidas de vigilancia en la región. Según el Daily Mail, varios centros sanitarios de Irkutsk habrían sido puestos en régimen de cuarentena durante tres semanas y algunos departamentos habrían suspendido temporalmente los ingresos y las altas.

También se han difundido imágenes de trabajadores protegidos con trajes especiales en Shelekhov y se han establecido medidas como el uso de mascarillas en determinados centros de trabajo.

La administración de la ciudad de Baikalsk llegó a pedir el pasado 3 de octubre a los vecinos que limitaran los desplazamientos a Shelekhov y las localidades próximas ante las informaciones sobre un posible caso de peste. El aviso fue eliminado posteriormente, según medios locales citados por el Daily Mail.

La peste neumónica, la forma más grave

La peste está causada por la bacteria Yersinia pestis y puede transmitirse a los seres humanos a través de las pulgas de animales infectados, del contacto directo con tejidos contaminados o, en el caso de la peste neumónica, mediante partículas respiratorias. La OMS considera esta última la forma más virulenta de la enfermedad.

La peste neumónica afecta a los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias. Sin tratamiento, puede ser mortal, aunque la enfermedad puede tratarse eficazmente con antibióticos cuando se diagnostica y trata de forma temprana.