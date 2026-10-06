Países vecinos de Rusia implantan controles sanitarios en sus fronteras para evitar brotes de peste neumónica

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que la evaluación inicial del riesgo de peste neumónica es "de moderado a bajo" en Rusia y "muy bajo" en Europa, lo cierto es que la información que Moscú ha facilitado sobre el caso de la muerte de una investigadora de 28 años que trabajaba en el Instituto Antipeste de la ciudad siberiana de Irkutsk es muy escasa.

Rospotrebnadzor, el organismo público encargado de la salud pública y la vigilancia epidemiológica en Rusia, ha señalado que la científica murió de una "neumonía de etiología desconocida". Pero los medios locales apuntan que la mujer, identificada como Daria Shipilova, podría haber fallecido de peste neumónica.

Según afirman, ella misma habría contado que el 25 de septiembre se le rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el patógeno. En la madrugada del 2 de octubre murió. Ese mismo día, las autoridades rusas comunicaron su fallecimiento a la OMS sin precisar las causas. Después no han actualizado esa información.

La OMS a la espera de respuesta

El organismo asegura que ha pedido al Kremlin más información, pero "aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)", que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, ha asegurado el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas Christian Lindmeier.

En cualquier caso, técnicos de su oficina regional en Copenhague y la sede central de Ginebra, "incluidos especialistas en amenazas y agentes patógenos de alto riesgo", estarían ya haciendo seguimiento del caso. Y los países del entorno han comenzado a implementar sus propias medidas preventivas.

Aumentan los controles sanitarios

Ante la sospecha de que la científica muriese de peste neumónica —la presentación más peligrosa y agresiva de la enfermedad, debido a que evoluciona rápidamente y se transmite de persona a persona—, los países del entorno de Rusia han incrementado los controles sanitarios de forma prácticamente inmediata.

Los gobiernos de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán han aumentado la inspección en frontera, mientras que Tayikistán obliga a toda persona que intente cruzar su frontera a realizarse un examen médico para descartar que presente sintomatología —en la fase inicial de la enfermedad, muy similar a la de una gripe o un cuadro respiratorio agudo—.

Dentro de Rusia, medios locales aseguran que se han implementado controles en aviones y aeropuertos. Fundamentalmente controles de temperatura que el personal realiza rápidamente gracias a termómetros con infrarrojos. Entretanto, 200 personas que tuvieron contacto con la investigadora fallecida continúan aisladas y varios hospitales de la zona en cuarentena.

Rubio reclama información

El Gobierno estadounidense, por su parte, emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en esa área de Siberia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado este martes a Rusia a "que sea transparente" y "comparta más información con el mundo para que todos podamos actuar de forma apropiada".

NEW: Secretary of State Marco Rubio demands transparency from Moscow following reports of a plague-related death coming from a lab outbreak in Russia. Rubio warned that it would be "reckless" to speculate without complete data, while urging Russian officials to share critical… pic.twitter.com/tomaj4Uy2b — Fox News (@FoxNews) October 6, 2026

"Cada vez que te enteras de que hay alguna enfermedad que ha contagiado a alguien en un laboratorio en cualquier parte del mundo, es normal que te preocupe, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes que ocurrieron no hace mucho", ha señalado en clara alusión a la pandemia de covid-19.