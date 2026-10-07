La OMS pide a Rusia información sobre la muerte de otro empleado de laboratorio por posible peste neumónica

Moscú asegura que no se ha registrado ningún caso de peste pulmonar ni se han detectado "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la investigadora del Instituto Antipeste de Irkutsk —en Siberia— que murió por "neumonía de origen indeterminado". Un caso que ha hecho sonar todas las alarmas ante la posibilidad de que pudiera haberse infectado de peste neumónica y contagiado la enfermedad a otras personas.

El mensaje tranquilizador del Kremlin sigue sin calar ante la confluencia de noticias que apuntan a que Rusia no está facilitando toda la información de la que dispone. De hecho, varios medios rusos han dado a conocer este martes que hay un segundo fallecimiento sospechoso: el de otro empleado del laboratorio que también habría muerto a causa de una neumonía de la que tampoco se conocería el origen.

La propia OMS se ha visto obligada a volver a exigir a las autoridades rusas más información "para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública, y los informes de los medios sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada", ha explicado en un comunicado el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe… pic.twitter.com/1vikwtwVtS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

"El intercambio oportuno, completo y transparente de información bajo el Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", ha recordado el dirigente de la Organización Mundial de la Salud.

Cabe recordar que dentro de Rusia se han implementado controles sanitarios en aviones y aeropuertos. Fundamentalmente controles de temperatura que el personal realiza rápidamente gracias a termómetros con infrarrojos. Y que, tras conocerse la muerte de la primera trabajadora del laboratorio, las autoridades sanitarias pusieron en cuarentena a 200 personas y varios hospitales.

EEUU mantiene la alerta

Entretanto, la Embajada de Estados Unidos ha comunicado que mantiene la alerta sanitaria en nivel 4, por lo que aconseja a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en el país que lo abandonen "de inmediato" y ruega "encarecidamente" a los que tuvieran planeado viajar a Rusia "que no lo hagan".

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha desvelado que tiene una "llamada programada" con Vladimir Putin "muy pronto" —ha preferido no desvelar la fecha— para abordar el posible brote de peste neumónica. "Una enfermedad que antes podíamos controlar. Pero, de alguna forma, estos microbios se han vuelto más fuertes y más inteligentes", ha exclamado. "Vamos a ayudar a Rusia".