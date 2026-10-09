Mohamed VI acusa a España de utilizar la invasión y exige que no se someta a Marruecos a "ninguna presión"

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha criticado a España. Ha afirmado que la relación entre ambos países no puede estar sometida a "amenazas" ni "chantajes" y ha defendido que la crisis de la invasión de Ceuta se ha utilizado políticamente. En un discurso con motivo de la apertura de la nueva legislatura marroquí, el monarca también ha cuestionado las dificultades para repatriar a menores y a personas cuya solicitud de protección internacional considera injustificada.

Se trata de la primera vez que Mohamed VI habla públicamente sobre la invasión de Ceuta, cuando más de 80.000 inmigrantes entraron desde Marruecos a la ciudad autónoma. En su intervención, el monarca ha defendido que la relación entre Marruecos y España constituye una "elección soberana y un compromiso voluntario". Por ese motivo, ha argumentado que no puede convertirse en objeto de "ninguna presión o amenaza, ni de ningún chantaje".

Mohamed VI ha denunciado también las declaraciones de determinados políticos y medios de comunicación españoles, a los que ha acusado de realizar una "instrumentalización flagrante de la situación". Sus palabras siguen la línea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos y su titular, Nasser Bourita, cuando acusaron al PP de utilizar a Marruecos con fines internos y defendieron que Rabat no aceptará convertirse en "chivo expiatorio" de las disputas políticas en España. "El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos", dijeron entonces.

No obstante, y aunque el rey no ha mencionado expresamente a la ciudad autónoma, sus referencias a la instrumentalización política se producen al abordar las relaciones bilaterales y la cooperación migratoria.

Por otra parte, ha expresado que la relación con España "ha registrado importantes avances en distintos sectores, incluido el de la lucha contra la inmigración irregular", pero ha aseverado que la cooperación en este último ámbito se enfrenta a "importantes desafíos, vinculados a ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad".

Sobre la repatriación de menores y de personas que, según el rey marroquí, recurren indebidamente al estatus de refugiado, ha denunciado que el "comportamiento" de España "dificulta la repatriación de menores y de las personas que usurpan el estatus de refugiados, y agudiza el apetito de las redes criminales".