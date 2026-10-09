Navanethem Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana Navanethem Navi Pillay ha sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026. El reconocimiento premia una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y el impulso de la justicia internacional. El galardón reconoce a "una persona que con valentía e integridad excepcionales ha abierto el camino hacia un orden jurídico global más integral", según señala el Comité del Nobel.

Pillay desarrolló buena parte de su carrera como abogada en Sudáfrica durante el apartheid. Desde esa posición defendió a activistas y opositores políticos que sufrían persecución y tenían limitado su acceso a la justicia. Fue también la primera mujer en abrir un despacho de abogados en la provincia sudafricana de Natal.

Su carrera la llevó después a ocupar cargos de relevancia internacional. En 1995 se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del que llegó a ser presidenta. Allí participó en decisiones pioneras que reconocieron la violencia sexual como una herramienta de genocidio y contribuyeron a ampliar el alcance de la justicia penal internacional.

Entre 2008 y 2014 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un puesto desde el que promovió la protección de las libertades fundamentales y la rendición de cuentas ante las violaciones de derechos. También fue jueza de la Corte Penal Internacional y cofundó Equality Now, una organización dedicada a promover los derechos de las mujeres.

Con este galardón, el Comité Nobel reconoce una trayectoria que ha conectado la defensa de los derechos humanos con la construcción de sociedades más justas y pacíficas. La distinción sitúa en primer plano el papel de las instituciones y del derecho internacional en la prevención de la violencia y la protección de las personas.