¿Quién es Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz? La abogada sudafricana que luchó contra el apartheid y llegó a La Haya

La sudafricana Navanethem Navi Pillay ha construido una carrera jurídica ligada a la defensa de los derechos humanos, desde su trabajo contra el apartheid en su país hasta los principales tribunales internacionales. Ahora, el Comité Nobel noruego la ha distinguido con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional.

La nueva Nobel de la Paz nació en 1941 y tiene dos hijas. Su trayectoria profesional arrancó en Sudáfrica, donde ejerció como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid. Desde ahí, sacó a la luz casos de tortura y contribuyó a establecer derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island. También participó en el movimiento sindicalista y en iniciativas a favor de los derechos de las mujeres. Fue, además, la primera mujer en abrir un despacho de abogados en la provincia de Natal, su lugar de origen.

Formada en la Universidad de Natal y doctora en Derecho por la Universidad de Harvard, Pillay ha llevado esa experiencia a algunas de las instituciones judiciales más relevantes del mundo. En 1995 se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde ejerció como jueza hasta 2003 y asumió la presidencia entre 1999 y ese mismo año. Su siguiente destino fue la Corte Penal Internacional, en La Haya, donde trabajó como jueza entre 2003 y 2008.

Su carrera también pasó por las Naciones Unidas. Entre 2008 y 2014 ocupó el cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos, en sustitución de la canadiense Louise Arbour. Su trabajo durante esa etapa se vinculó a la protección de las libertades fundamentales y al papel del derecho internacional frente a las vulneraciones de derechos.

Además, Pillay es cofundadora de Equality Now, una organización internacional que trabaja por los derechos de las mujeres, y ha colaborado con entidades dedicadas a la infancia, las personas presas y las víctimas de tortura y violencia doméstica. En septiembre de 2012, además, firmó el documento Born Free and Equal, centrado en la orientación sexual y la identidad de género desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos.

Su trabajo ha recibido otros reconocimientos. En 2021 obtuvo la Medalla de Honor Ruth Bader Ginsburg, concedida por la World Jurist Association.

Ahora, cinco años después, el Comité Nobel vuelve a reconocer su trabajo. En palabras del organismo, Pillay es una persona que "con valentía e integridad excepcionales ha abierto el camino hacia un orden jurídico global más integral".