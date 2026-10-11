Otra riada repentina destruye 40 viviendas y deja al menos cinco desaparecidos en el centro de Nepal

Una crecida repentina de un río en la provincia nepalí de Gorkha ha arrasado cerca de cuarenta edificaciones e infraestructuras viales, dejando al menos a cinco personas desaparecidas. Según informó el Ejército de Nepal, el desbordamiento se detectó en torno a las 5:55 hora local (las 00:10 en horario peninsular español) tras registrarse un incremento fulminante del caudal fluvial superior a los ocho metros de altura.

A bridge swept away by massive flash floods in Nepal pic.twitter.com/BLzGCgWntv — Surajit (@surajit_ghosh2) October 11, 2026

Terrifying scenes in Nepal as flash floods strike once again!! ⚠️🙏 DEVASTATING FLOOD SWEEPS AWAY SALLERI BAZAAR IN NEPAL Nepal's Budhi Gandaki River has unleashed a devastating flood in Salleri Bazaar, Gorkha, with a landslide suspected of blocking the river before triggering… — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 11, 2026

El torrente arrastró viviendas y puentes en los enclaves de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, dentro del municipio rural de Chumanubri. Las autoridades locales confirmaron que los equipos de emergencia continúan rastreando las inmediaciones en busca de los extraviados, aunque por el momento no se han confirmado víctimas mortales. La catástrofe se produce apenas un mes después de la devastadora riada de agosto, que dejó un balance superior a los 1.400 fallecidos y más de 5.000 desaparecidos en esta misma región himalaya.

A diferencia de otros episodios meteorológicos en la cordillera, la catástrofe no estuvo originada por tormentas o lluvias torrenciales. Los análisis preliminares del Centro de Investigación de Hidrología apuntan a que una avalancha de hielo y lodo taponó de forma temporal el cauce en Tumje, formando un dique natural cuya posterior fractura liberó una inmensa masa de agua corriente abajo. El hidrólogo Binod Parajuli subrayó a la agencia EFE la ausencia de precipitaciones en las cabeceras fluviales, lo que descarta el factor pluvial como detonante del fenómeno.

MORE FOOTAGE OF THE debris-laden flood has surged through the Budhi Gandaki River at Salleri in Gorkha, carrying mud, sediment and rocks downstream. The sudden flood has affected parts of the Manaslu region, Nepal, while authorities continue assessing the situation and possible… pic.twitter.com/dq7GoC1Oc0 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) October 11, 2026

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, el primer ministro del país, Balendra Shah, ordenó un amplio despliegue de helicópteros militares para evacuar a los atrapados, logrando poner a salvo a seis ciudadanos aislados por el agua. De forma simultánea, los servicios de protección civil emitieron cerca de 200.000 alertas por mensajería móvil para exigir el desalojo inmediato en los distritos ribereños más expuestos.