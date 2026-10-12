China condena a 14 años de cárcel al alcalde de Wuhan durante el inicio de la covid-19

El Tribunal Popular Intermedio de Shangqiu, situado en la provincia de Henan, ha condenado a catorce años de prisión a Zhou Xianwang, quien fuera regidor de Wuhan durante la eclosión inicial de la pandemia de coronavirus a finales de 2019. Según han recogido los medios oficiales del régimen de Pekín, la sentencia contra el exmandatario municipal incluye además una sanción económica de cinco millones de yuanes –algo más de 740.000 dólares– tras declararle culpable de percibir sobornos de forma continuada.

Las investigaciones judiciales sostienen que el exdirigente comunista aprovechó los diversos puestos de poder que desempeñó en la provincia de Hubei durante más de dos décadas para favorecer a determinadas empresas y particulares. A cambio de facilitar adjudicaciones de obras públicas, autorizaciones de proyectos y gestiones empresariales ilícitas, Zhou amasó ganancias ilegales por valor de 60,5 millones de yuanes –más de nueve millones de dólares–, hechos que han terminado por precipitar su caída en desgracia dentro de la estructura partidista.

Pese a la gravedad de los delitos económicos atribuidos, el tribunal justificó una relativa benevolencia en el castigo penal argumentando que el procesado colaboró con las autoridades policiales. El veredicto subraya que Zhou admitió los hechos con arrepentimiento, restituyó la totalidad del patrimonio obtenido fraudulentamente y facilitó información sobre otras corruptelas hasta entonces ignoradas por los instructores. Este esquema de confesión premiada es habitual en los procesos del régimen para consolidar la purga administrativa sin fisuras judiciales.

La figura de Zhou cobró relevancia internacional a comienzos de 2020, cuando el virus comenzaba a propagarse sin control desde Wuhan hacia el resto del planeta. En una inusual comparecencia televisiva en febrero de aquel año, el entonces regidor admitió públicamente que las autoridades locales habían demorado en exceso la difusión de los datos epidemiológicos. Zhou justificó entonces este apagón informativo asegurando que necesitaba la autorización de las altas instancias de Pekín antes de alertar a la población y a la comunidad internacional.

Aquella admisión velada sobre el oscurantismo y la férrea centralización del aparato estatal no le impidió mantenerse en el cargo hasta comienzos de 2021, eludiendo las destituciones fulminantes que sufrieron otros cuadros provinciales. No obstante, en el verano de 2024 el aparato disciplinario del PCCh abrió formalmente un expediente contra él por graves violaciones de la disciplina y la ley, eufemismo con el que la cúpula comunista suele encubrir las investigaciones por delitos económicos y deslealtades políticas.

Desde la consolidación de Xi Jinping al frente del Partido Comunista de China (PCCh) en 2012, las campañas contra la corrupción se han convertido en el instrumento predilecto de la dirección para afianzar el control absoluto sobre la administración estatal. Aunque la propaganda ensalza estas medidas como un saneamiento institucional, analistas internacionales señalan que los tribunales sirven con frecuencia para apartar a dirigentes incómodos y neutralizar cualquier atisbo de disidencia interna.